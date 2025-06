Wyspa Capri jest najbardziej zatłoczonym miejscem we Włoszech. Wyprzedza nawet Wenecję czy Florencję. Dziennie przybywa tam około 50 tysięcy osób.

Wyspa Capri we Włoszech / Shutterstock

Według dziennika "Corriere della Sera" to, co dzieje się na Capri na progu sezonu letniego, można określić jednym słowem: oblężenie.

W ostatnich latach liczba turystów wzrosła tam o 24 procent i sięga rocznie 3 milionów.

Co trzy godziny - zauważono - na wyspę w Zatoce Neapolitańskiej przybywa 12 tysięcy osób.

Jak obliczono, 91 procent turystów przypływa tam tylko na kilka godzin i to ich obecność jest przyczyną chaosu i ustawiających się wszędzie kolejek.

"Z każdym rokiem sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna"

To Capri dotyczy najwyższy we Włoszech wskaźnik zagęszczenia turystycznego - odnotował dziennik. Wynosi on ponad 1,2 tys. osób na kilometr kwadratowy i jest wyższy niż w Rzymie, Florencji czy nawet w Wenecji. Dopuszczalny próg powinien wynosić maksimum tysiąc osób i to w przypadku lądu, a nie wyspy o tak zróżnicowanej budowie.

"Sytuacja stała się nie do zniesienia, a z każdym rokiem jest coraz bardziej dramatyczna" - alarmuje lokalny dziennik. Jak zauważa, liczba przebywających wszędzie turystów znacznie przekracza możliwości wyspy, po której z powodu tłumów nie można już normalnie chodzić.

Na szczęście, dodaje gazeta, na trasach, po których w tłumie wspinają się tysiące ludzi, zamontowano defibrylatory.

Burmistrz Capri Paolo Falco podejmuje od kilku lat różne próby zahamowania zjawiska nadmiernej turystyki. Zwrócił się w tej sprawie także do odpowiedzialnej za ten sektor minister Danieli Santanche; na razie bez rezultatu.

Zapowiedział, że będzie też rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi, bo - jak uzasadnił - stawką jest bezpieczeństwo publiczne.