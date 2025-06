W weekend w Rzeszowie odbędą się zawody triathlonowe. Organizatorzy zapowiadają udział zawodników z 20 krajów świata. To oznacza, że kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Sprawdź szczegóły.

W weekend w Rzeszowie odbędą się zawody triathlonowe / Shutterstock

Rzeszów po raz siódmy jest współorganizatorem zawodów triathlonowych. Po raz czwarty będą to zmagania międzynarodowe w prestiżowym Pucharze Europy.

To zawody, które przyciągają rzesze osób i jednocześnie popularyzują miasto - podkreślił we wtorek wiceprezydent Rzeszowa Marcin Deręgowski.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri Rzeszów. Po raz pierwszy mamy pełne listy startowe, wystartuje 70 mężczyzn i 50 dziewczyn - przekazał prezes stowarzyszenia Bogdan Serwiński.

Rzeszowski Puchar Europy w Triathlonie na dystansie olimpijskim to trzeci przystanek tej rangi imprezy w Polsce, po Olsztynie i Kielcach.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę na Kąpielisku Żwirownia przy ul. Kwiatkowskiego. O godz. 10 wystartują kobiety, o 13:30 mężczyźni.

Po zmaganiach pucharowych, w niedzielę odbędą się zawody Triathlon Rzeszów. Organizatorzy przygotowali także zawody biegowe i aquathlon dla dzieci.

Utrudnienia dla kierowców

Utrudnienia dla kierowców rozpoczną się w sobotę o godz. 10 i potrwają do 18.

W tym czasie zamknięte będą trzy ulice. Grabskiego, na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego do ok. 100 m w kierunku rzeki Wisłok; ulica Kwiatkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z ul. Jachowicza; ulica Strażacka na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Uroczą.

Z kolei w niedzielę od godz. 10:20 do godz. 14:30 wyłączony z ruchu będzie fragment ul. Kwiatkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Grabskiego do Jana Pawła II oraz ul. Jana Pawła II do skrzyżowana z ul. Budziwojską.

Natomiast w godzinach od 12 do 14:40 kierowcy nie przejadą ul. Budziwojską na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Podleśnej oraz ul. Podleśna na odcinku od ul. Budziwojskiej do znaku granic administracyjnych Rzeszowa.