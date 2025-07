Kariera naukowa najmłodszego syna białoruskiego przywódcy, Mikałaja Łukaszenki, od początku budzi wiele emocji i pytań. Najnowsza decyzja władz tylko podsyciła spekulacje na temat jego pozycji i osiągnięć. Syn Alaksandra Łukaszenki znalazł się w gronie 185 studentów, którzy otrzymają państwowe stypendium dla wybitnie uzdolnionych. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to aż 560 tys. rubli białoruskich, czyli około 630 tys. złotych.

Alaksandr Łukaszenko z synem w 2020 roku. / SERGEY GUNEEV / HOST PHOTO AGENCY POOL / PAP

Jak informuje portal belsat, stypendium, które co miesiąc wynosi 230 rubli (około 260 złotych), wypłacane będzie przez cały rok akademicki. Jednak to nie wysokość wsparcia, a okoliczności jego przyznania wzbudzają największe kontrowersje. Do dziś nie ujawniono, jakie konkretnie osiągnięcia naukowe miałyby uzasadniać wyróżnienie Mikałaja Łukaszenki. Brak transparentności w tej sprawie rodzi pytania o rzeczywiste kryteria wyboru stypendystów.

Mikałaj Łukaszenka rozpoczął studia na Wydziale Biologii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku we wrześniu 2022 roku. Już sam proces rekrutacji i organizacji jego edukacji był wyjątkowy. Specjalnie dla syna prezydenta utworzono nowy kierunek studiów. Studentów wyselekcjonowano według nieujawnionych kryteriów, a dla potrzeb nowej grupy przygotowano od podstaw sale wykładowe, program nauczania oraz pomoce dydaktyczne.

Wybór kadry naukowej również nie był przypadkowy. Wykładowców wskazał osobiście minister edukacji, a także Iryna Abelska - matka Mikałaja, doktor medycyny, była osobista lekarka i partnerka Alaksandra Łukaszenki, obecnie zasiadająca w Radzie Republiki.

Pierwsze sukcesy naukowe syna białoruskiego przywódcy również budzą wątpliwości. Jego debiutancka publikacja naukowa powstała we współpracy z profesorami Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Tematyka tej pracy okazała się na tyle interesująca, że stała się podstawą do badań przeprowadzonych w kosmosie przez białoruską kosmonautkę Marynę Wasileuską. Zbieg okoliczności czy celowe działanie? Tego nie wiadomo, jednak taki przebieg wydarzeń wywołał falę spekulacji w środowisku akademickim.

Dodatkowe zamieszanie wprowadziły niedawne doniesienia z Chin. Według nieoficjalnych informacji, Mikałaj Łukaszenka obecnie nie kontynuuje studiów w Mińsku, lecz przebywa w Państwie Środka. Powody tej zmiany nie zostały ujawnione, a oficjalne źródła milczą na temat dalszych planów edukacyjnych prezydenckiego syna.