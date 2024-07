Białoruska agencja BelTA poinformowała we wtorek, że prezydent Alaksandr Łukaszenka ułaskawił Niemca Rico Kriegera, który był skazany na śmierć pod zarzutem terroryzmu.

Alaksandr Łukaszenka (zdjęcie ilustracyjne). / SERGEI SAVOSTYANOV/AFP/East News / AFP

Służby prasowe białoruskiego dyktatora informowały wcześniej we wtorek, że Niemiec Rico Krieger, skazany na Białorusi na karę śmierci, zwrócił się do Alaksandra Łukaszenki z wnioskiem o ułaskawienie.

Kriegera skazano 24 czerwca b.r. na śmierć. Oskarżono go o zorganizowanie wybuchu na stacji kolejowej w miejscowości Azjaryszcza pod Mińskiem w październiku 2023 roku.

Mężczyznę sądzono z sześciu artykułów karnych - o najemnictwo, działalność agenturalną, akt terroryzmu, stworzenie formacji ekstremistycznej, celowe zniszczenie środka transportu, nielegalne działania z bronią. W wyniku wybuchu, do którego doszło 5 października 2023 r., prawdopodobnie nikt nie ucierpiał.

Ekspert: Sprawa Kriegera to element gry politycznej

Jak wskazywał w rozmowie z PAP białoruski analityk Arciom Szrajbman, sprawa skazanego to element gry politycznej pomiędzy Białorusią a Niemcami. Reżim w Mińsku chce wykorzystać sytuację do "odzyskania" swojego człowieka osadzonego na Zachodzie.

Dzień po tym, jak w mediach niezależnych pojawiła się informacja o wyroku (kary śmierci), MSZ w Mińsku powiadomiło, że zaproponowało Berlinowi "konkretne rozwiązania". dotyczące możliwych wariantów rozwoju sytuacji - przypomniał ekspert.

W jego opinii "jest raczej oczywiste, że te scenariusze nie przewidują jego egzekucji".

Jest to pierwszy przypadek, kiedy wyrok śmierci ogłoszono za przestępstwo, w którym nie było ofiar. Według oficjalnej wersji Krieger miał w październiku ub.r. doprowadzić do eksplozji na stacji kolejowej Azjaryszcza pod Mińskiem. Niezależna grupa monitorująca białoruskie koleje powiadomiła, że funkcjonariusze KGB pojawili się na stacji jeszcze przed wybuchem - powiedział Szrajbman.

Jego zdaniem to oznacza, że "służby co najmniej wiedziały wcześniej o planach Kriegera". A druga wersja jest taka, że same wciągnęły go w aktywną grę operacyjną - ocenił analityk.

Zdziwienie może budzić także to, że Krieger nie zaskarżył wyroku, chociaż miał taką możliwość. To także bardzo nietypowe zachowanie, gdy grozi ci kara śmierci. To, w najgorszym wypadku, co najmniej dodatkowe miesiące życia. Racjonalnie można wytłumaczyć to tylko tym, że poproszono go o to, by nie składał apelacji od wyroku i nie utrudniał przez to negocjacji w sprawie wymiany - uważa Szrajbman.

"Relacje między Mińskiem i Berlinem pogorszą się niezależnie od scenariusza"

Analityk jest zdania, że "naturalnym kandydatem do takiej wymiany" jest oficer rosyjskich służb, zawodowy zabójca Wadim Krasikow, który został w Niemczech skazany na dożywocie za zabicie czeczeńskiego dowódcy w Berlinie.

Około pół roku temu Putin wprost powiedział, że chce doprowadzić do jego powrotu do ojczyzny, utrzymując, że działał on z pobudek "patriotycznych". Moskwa próbowała - poprzez presję na USA i Niemcy - doprowadzić do jego wymiany na amerykańskiego dziennikarza (skazanego właśnie na 16 lat więzienia za "szpiegostwo") Evana Gershkovicha. Brak postępów w ciągu tych kilku miesięcy wskazuje, że Niemcy najprawdopodobniej nie zgadzali się na taką wymianę - przypuszcza Szrajbman.

W tym kontekście kara śmierci dla Kriegera wygląda jak skoordynowana próba Mińska i Moskwy zmuszenia Berlina do negocjacji - dodał analityk.

Z punktu widzenia Alaksandra Łukaszenki to doraźna korzyść, bo znowu - tak jak lubi (podobnie było w przypadku tzw. porozumień mińskich) - staje się uczestnikiem rozmów ważnych partnerów. Przede wszystkim jednak robi przysługę Putinowi. Jedną z tych przysług, za które potem Moskwa odpłaca się wsparciem gospodarczym - powiedział Szrajbman.

Z kolei, jak ocenił, relacje między Mińskiem i Berlinem pogorszą się niezależnie od scenariusza.

Jeśli z jakiegoś powodu negocjacje by się nie powiodły i Krieger zostałby stracony (co moim zdaniem jest bardzo wątpliwe), to będzie to mieć rujnujący i nieodwracalny efekt. Jeśli z kolei Moskwa wymusi ustępstwa, to wyjdzie na to, że Niemcy zostały zmuszone do tego, czego nie chciały robić, dosłownie przez przystawienie pistoletu do głowy jej obywatela - podsumowywał rozmówca PAP.