Stacja telewizyjna CBS podjęła decyzję o zdjęciu z anteny programu popularnego komika Stephena Colberta. Choć spółka, do której należy stacja – Paramount Global – twierdzi, że decyzja była „stricte biznesowa”, wiele osób uważa, że zaważyła polityka. Colbert od lat nie szczędził krytyki Donaldowi Trumpowi. W lipcu 2025 roku zakończył się głośny spór prawny pomiędzy Donaldem Trumpem a stacją CBS News.

W przyszłym roku z anteny CBS zniknie najpopularniejszy w USA wieczorny program satyryczny "The Late Show with Stephen Colbert".

Decyzja został podjęta trzy dni po tym, jak Colbert w programie skrytykował Paramount za zawarcie ugody z Trumpem.

W ramach ugody Paramount wypłaci Trumpowi 16 milionów dolarów.

"The Late Show" jest na antenie CBS od 30 lat. Pierwszym prowadzącym był David Letterman.

"Duża, gruba łapówka"

Portal stacji CNN decyzję Paramount i CBS nazwał "szokującą", przypominając, że program Colberta cieszył się największą oglądalnością wśród satyrycznych show emitowanych późnym wieczorem w amerykańskiej telewizji.

Pytania wzbudza także termin ogłoszenia decyzji. Zaledwie trzy dni temu Colbert w monologu rozpoczynającym program mówił o ugodzie zawartej przez Paramount z Donaldem Trumpem. Sprawa dotyczyła sporu prezydenta USA z CBS News.

W ramach ugody Paramount wypłaci Trumpowi 16 milionów dolarów odszkodowania. Colbert stwierdził, że jest "obrażony" decyzją Paramount i zażartował, że nie wie, czy kiedykolwiek będzie w stanie zaufać swojemu pracodawcy, choć wypłata 16 mln dolarów mogłaby pomóc.

Zaznaczył, że sama firma twierdziła, iż pozew złożony przez Trumpa jest "całkowicie nieuzasadniony" i mogłaby powalczyć w sądzie o wygraną. Przypomnijmy, prezydent USA twierdził, że wywiad dziennikarzy CBS z Kamalą Harris był tak zmontowany, by wypadła w nim lepiej niż w rzeczywistości. Odszkodowanie dla Trumpa Colbert nazwał "dużą, grubą łapówką".

Fani i politycy reagują

Na profilu programu na Instagramie pojawiły się oburzone komentarze fanów show. "Powiedz nam prawdę, panie Colbert. Dlaczego odwołują twój program?" - pyta jeden z internautów. "Nie muszę nawet pytać dlaczego. Żegnaj wolności słowa i żegnaj CBS. Stephen Colbert utrzymuje mnie przy zdrowych zmysłach od 2016 roku" - dodała inna internautka.

Do udostępniania nagrania monologu Colberta zachęca senator z ramienia demokratów Elizabeth Warren. "Ameryka ma prawo wiedzieć, czy jego program został odwołany z przyczyn politycznych" - napisała. Podobnie wypowiedział się inny demokrata, Adam Schiff. "Jeśli Paramount i CBS zakończyły Late Show z powodów politycznych, opinia publiczna zasługuje na to, by o tym wiedzieć. I zasługuje, żeby lepiej ją traktować" - zaznaczył.