W przeszłości zaćmienia Słońca były interpretowane jako zapowiedzi katastrof lub boskich interwencji. Dziś astronomowie mogą bardzo precyzyjnie określić zarówno datę, jak i czas trwania zjawiska. Teraz przewidzieli dokładnie, kiedy i gdzie dzień zamieni się w noc na najdłuższe w historii 7 minut i 29 sekund.

Najdłuższe zaćmienie Słońca w historii będzie miało miejsce w 2186 roku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Astronomowie już teraz dokładnie określili czas i przebieg najdłuższego zaćmienia Słońca w historii - nastąpi to 16 lipca 2186 roku. Wtedy też osiągnie rekordowy czas trwania fazy całkowitej wynoszący dokładnie 7 minut i 29 sekund.

Gdzie zaćmienie będzie najlepiej widoczne?

Wyjątkowe zjawisko będzie można obserwować przede wszystkim w Ameryce Południowej. Pas całkowitego zaćmienia przebiegnie przez Kolumbię, Wenezuelę oraz północną Brazylię. To właśnie mieszkańcy tych regionów będą mieli niepowtarzalną okazję, by w samym środku dnia doświadczyć niezwykłego fenomenu - nagłego przejścia dnia w noc.

W ciągu kilku minut niebo pogrąży się tam w głębokiej ciemności, a temperatura powietrza odczuwalnie spadnie.

Dlaczego to zaćmienie będzie tak długie?

Rekordowa długość tego zaćmienia to efekt wyjątkowego układu trzech ciał niebieskich: Ziemi, Księżyca i Słońca.

W dniu zaćmienia Ziemia znajdzie się blisko aphelium, czyli najdalszego punktu swojej orbity wokół Słońca. W tym położeniu tarcza słoneczna wydaje się nieco mniejsza niż zwykle. Jednocześnie Księżyc będzie w pobliżu perygeum, czyli najbliższego punktu swojej orbity względem Ziemi. W efekcie tarcza na niebie będzie większa niż zazwyczaj, co pozwoli mu całkowicie zakryć Słońce na dłuższy czas.

Taka konfiguracja umożliwi powstanie szerokiego i wyraźnego cienia Księżyca, który przez niemal osiem minut będzie przesuwał się po powierzchni naszej planety.

Fascynacja od wieków

Zaćmienia Słońca od zawsze budziły ogromne emocje i ciekawość. W dawnych czasach były uznawane za tajemnicze znaki, często interpretowane jako zapowiedzi nadzwyczajnych wydarzeń czy boskich interwencji.

Współczesna nauka pozwala już z dużą precyzją przewidywać ich czas i przebieg, jednak nawet dziś pozostają one jednym z najbardziej fascynujących zjawisk astronomicznych. Każde całkowite zaćmienie Słońca przyciąga uwagę zarówno naukowców, jak i pasjonatów nieba, którzy często podróżują tysiące kilometrów, by znaleźć się w pasie całkowitego zaćmienia.

Zaćmienie z 2186 roku będzie nie tylko widowiskiem dla szerokiej publiczności, ale także wyjątkową okazją dla świata nauki. Tak długi czas trwania fazy całkowitej umożliwi przeprowadzenie szczegółowych badań korony słonecznej - zewnętrznej warstwy atmosfery Słońca, która na co dzień pozostaje niewidoczna w blasku jego tarczy.

To właśnie podczas zaćmień naukowcy mogą obserwować strukturę i dynamikę korony, analizować jej skład chemiczny oraz badać zjawiska zachodzące w pobliżu Słońca. Wiedza zdobyta podczas takich obserwacji przyczynia się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w naszej gwieździe i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju astronomii.