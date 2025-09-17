Donald Trump rozpoczął swoją drugą, określoną jako "wyjątkową" wizytę państwową w Wielkiej Brytanii. W Windsorze powitał go król Karol III, a uroczystościom towarzyszą rekordowe środki bezpieczeństwa oraz ostre protesty.

Prezydent Donald Trump z wizytą w Wielkiej Brytanii / Jordan Pettitt/Press Association/East News / East News

W środę w Windsorze król Karol III oficjalnie powitał Donalda Trumpa, który jako pierwszy prezydent USA i pierwszy wybrany polityk został zaproszony przez brytyjskiego monarchę na dwie wizyty państwowe. Trump i jego żona Melania przybyli do zamku Windsor - najstarszej i największej zamieszkanej rezydencji królewskiej na świecie. Na gości czekała uroczysta parada i salwy armatnie.

Brytyjskie władze podkreślają, że to największa wojskowa ceremonia powitalna dla zagranicznego przywódcy w najnowszej historii kraju. Trump nie krył zadowolenia z zaproszenia, mówiąc dziennikarzom: To bardzo wyjątkowe miejsce. Kocham Wielką Brytanię.

Środa upływa pod znakiem ceremonii i symboliki - Trump i Melania zostali powitani przez księcia Williama i księżną Kate, a następnie wzięli udział w przejeździe powozem przez teren zamku, w asyście 1300 żołnierzy. Para prezydencka obejrzała historyczne eksponaty z królewskiej kolekcji związane z USA, a także złożyła wieniec na grobie królowej Elżbiety II w kaplicy św. Jerzego.

Wieczorem zaplanowano przelot wojskowych samolotów i uroczysty bankiet.

Nowe inwestycje i rozmowy o gospodarce

Premier Keir Starmer liczy, że wizyta wzmocni "wyjątkowe relacje" między krajami, pogłębi współpracę gospodarczą i przyniesie kolejne miliardy dolarów inwestycji. Już podczas pierwszego dnia ogłoszono nowy pakt technologiczny - firmy takie jak Microsoft, Nvidia, Google i OpenAI zadeklarowały inwestycje o wartości 31 miliardów funtów w brytyjską gospodarkę. Giganci technologiczni chcą inwestować w obszary obejmujące m.in. sztuczną inteligencję, komputery kwantowe i energetykę jądrową.

Starmer zapowiedział także rozmowy o taryfach handlowych i dalszym zacieśnianiu współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. Chcą nieco poprawić umowę handlową, więc będziemy o tym rozmawiać - zapowiedział Trump przed wylotem do Wielkiej Brytanii.

Nie brakuje kontrowersji

Wizycie towarzyszą jednak kontrowersje. Wysokie środki bezpieczeństwa nie powstrzymały protestujących. We wtorek cztery osoby zostały zatrzymane po tym, jak na jednej z wież zamku Windsor wyświetlono wizerunek Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem, zmarłym przestępcą seksualnym. W środę w Londynie zaplanowano duże demonstracje, a do zabezpieczenia porządku skierowano 1600 policjantów.

Wielu Brytyjczyków wyraża sceptycyzm wobec wizyty Trumpa, choć niektórzy uznają ją za przejaw skutecznej polityki i wykorzystania "miękkiej siły" Wielkiej Brytanii - podaje agencja Reutera.