W sercu malowniczej Toskanii, na tle której Leonardo da Vinci uwiecznił pejzaż za najbardziej tajemniczym uśmiechem świata - "Mona Lisą", narasta międzyregionalny konflikt. W centrum zainteresowania znalazł się projekt instalacji turbin wiatrowych, który wywołał gwałtowne protesty w sąsiedniej Emilii-Romanii. Przedsięwzięcie zakłada postawienie siedmiu turbin o wysokości 200 metrów każda, co stało się powodem do niezadowolenia i obaw o wpływ na kulturowy i przyrodniczy krajobraz regionu.

Spór o turbiny wiatrowe w Toskanii, której krajobraz jest tłem "Mona Lisy" Leonarda da Vinci

Władze Toskanii zatwierdziły projekt budowy turbin wiatrowych w rejonie Badia Tedalda, obszarze znanym jako Alta Valmarecchia, który mógł zainspirować Leonarda da Vinci.

Lokalne władze Emilii-Romanii, zwłaszcza burmistrz Rimini, ostro sprzeciwiają się lokalizacji turbin na granicy regionów, krytykując brak dialogu i konsultacji.

Krajobraz znany z "Mona Lisy" zagrożony?

Spór dotyczy projektu zatwierdzonego przez władze Toskanii, który ma zostać zrealizowany w rejonie Badia Tedalda w prowincji Arezzo. Obszar ten, znany jako Alta Valmarecchia, zdaniem ekspertów posłużył Leonardowi da Vinci za inspirację do tła słynnego portretu. Niezwykłe piękno tej krainy przyciąga turystów z całego świata, którzy przybywają podziwiać widoki, które mogły zainspirować jednego z największych artystów w historii.

Lokalne władze Emilii-Romanii na barykadach

Protesty wywołała przede wszystkim decyzja o lokalizacji turbin na terenie granicznym, co spotkało się z ostrą reakcją ze strony lokalnych władz Emilii-Romanii. Burmistrz Rimini, Jamil Sadegholvaad, nie kryje swojego rozczarowania i niezadowolenia z podejścia sąsiedniego regionu.

To fatalny sposób podejścia do kwestii odnawialnych źródeł energii - stwierdził, zwracając uwagę na brak uczciwości i dialogu w tak delikatnej sprawie. Sadegholvaad zapowiedział podjęcie działań mających na celu zablokowanie realizacji projektu, co znajduje odzwierciedlenie w postawie całej wspólnoty.

Ochrona krajobrazu a energia odnawialna

Zarówno lokalne stowarzyszenia ochrony środowiska, jak i urząd ochrony zabytków i krajobrazu wyraziły swój sprzeciw, zwracając uwagę na wyjątkowość i piękno krajobrazu Alta Valmarecchia. Michele de Pascale, przewodniczący władz regionu Emilia-Romania, wyraził żal, że projekt dotyczący obszaru leżącego na granicy regionów nie był z nimi konsultowany, co dodatkowo pogłębia rozdźwięk między sąsiadami.

Warto zauważyć, że obszar Apeninów, objęty projektem Badia Wiatru, od wieków był areną sporów, ale jednocześnie stanowił źródło inspiracji dla wielu artystów. Dylemat pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego a dążeniem do wykorzystania odnawialnych źródeł energii stawia przed społecznościami trudne pytania o priorytety i metody ochrony tego, co bezcenne.