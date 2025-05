Szykuje się kolejny dzień z gwałtowną pogodą. IMGW wydał alerty. Czekają nas burze, ulewy i silny wiatr. Gdzie pogoda najbardziej da się we znaki?

Pogodowy armagedon. Groźne burze i ulewy, są alerty (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ostrzeżenia przed burzami

Burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, wystąpią w woj. podlaskim w powiecie suwalskim, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, białostockim, hajnowskim, Białymstoku i na Suwałkach.

Z kolei w woj. lubelskim zagrożony będzie powiat bialski, włodawski, chełmski, hrubieszowski, Chełm i Biała Podlaska.

Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami

Alerty I stopnia przed silnym deszczem z burzami obejmą całe woj. podkarpackie. Powiaty buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski zostały objęte ostrzeżeniem w woj. świętokrzyskim, w woj. mazowieckim powiat lipski i zwoleński, a w Małopolsce dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów i tatrzański.

Ostrzeżenie w woj. lubelskim obejmie powiaty biłgorajski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, Lublin, opolski, puławski, świdnicki, tomaszowski, zamojski i Zamość.

Tam prognozowana suma opadu miejscami wyniesie od 25 mm do 40 mm. Lokalnie na obszarach objętych ostrzeżeniami przed burzami prognozowany jest grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 13 w czwartek i potrwają do godz. 18. Silny deszcz z burzami prognozowany jest do godz. 17.

/ IMGW /

Co oznaczają ostrzeżenia I stopnia?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Jaka pogoda w czwartek?

W czwartek na zachodzie kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo duże i wtedy miejscami możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz, na krańcach wschodnich możliwe burze.

Suma opadów na wschodzie do około 20 mm. W szczytowych partiach Tatr opady śniegu.

Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum, do 20 na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu od 10 do 14 stopni.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 75 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z czwartku na piątek na zachodzie Polski początkowo będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo duże.

Temperatura minimalna od 5 stopni na Podhalu i miejscami na wschodzie, około 7 w centrum, do 12 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.