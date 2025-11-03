Po wielogodzinnej akcji ratunkowej spod gruzów częściowo zawalonej średniowiecznej wieży w Rzymie wydobyto ciężko rannego robotnika - podały w poniedziałek późnym wieczorem włoskie media. Rannych zostało łącznie pięć osób, stan dwóch jest ciężki.

Torre dei Conti zawaliła się. / PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Fragment znajdującej się koło Koloseum przy alei Fori Imperiali potężnej ufortyfikowanej wieży, której budowę ukończono w XIII wieku, runął w chwili, gdy prowadzono tam prace remontowe.

Gdy po pierwszym zawaleniu się części konstrukcji rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem strażaków, runął dalszy jej fragment. Pracujący na miejscu strażacy nie odnieśli obrażeń.

Przez wiele godzin pod gruzami leżał jeden z robotników. Akcja jego wydobycia z ruin była bardzo skomplikowana. Został przewieziony do szpitala. Jego stan jest bardzo ciężki - podały źródła medyczne.