Egzotyczne zwierzęta trzymane w prywatnych domach

Trzymanie egzotycznych zwierząt, zwłaszcza dużych kotów, od lat jest w Pendżabie symbolem statusu i bogactwa. Właściciele chętnie chwalą się swoimi pupilami w mediach społecznościowych, a lwy, tygrysy czy lamparty są importowane i hodowane na szeroką skalę. Jednak takie praktyki coraz częściej prowadzą do niebezpiecznych sytuacji.

To nie pierwszy tego typu incydent w Lahore. W grudniu 2024 roku dorosły lew uciekł z innej prywatnej posesji, siejąc postrach wśród mieszkańców, zanim został zastrzelony przez ochroniarza. Wydarzenie to skłoniło władze prowincji do zaostrzenia przepisów dotyczących posiadania dzikich zwierząt.

Nowe prawo nakłada obowiązek uzyskania specjalnej licencji na trzymanie dużych kotów, które nie mogą być już przetrzymywane na terenach mieszkalnych. Hodowcy muszą uiścić wysoką opłatę rejestracyjną, a gospodarstwa, na których trzymane są zwierzęta, muszą mieć co najmniej 10 akrów powierzchni.

Mimo to, moda na egzotyczne zwierzęta wśród elit nie słabnie. Lwy są nie tylko symbolem prestiżu, ale również politycznym emblematem - do tego stopnia, że rządząca partia Pakistan Muslim League-Nawaz w ubiegłym roku zakazała swoim zwolennikom przyprowadzania lwów na wiece wyborcze.

Nie brakuje też przypadków, gdy lwy stają się prezentami na specjalne okazje. W grudniu głośno było o pakistańskim youtuberze Rajabie Butcie, który otrzymał lwiątko w prezencie ślubnym. Sprawa wzbudziła zainteresowanie władz, a influencer uniknął więzienia tylko dzięki zobowiązaniu się do publikowania przez rok materiałów promujących prawa zwierząt.