OpenAI po raz pierwszy udostępniło Sorę pod koniec 2024 roku. We wrześniu 2025 roku generator wideo zyskał masową popularność, umożliwiając tworzenie absurdalnych, viralowych filmików. Zaledwie kilka dni po premierze zajął pierwsze miejsce w sklepie z aplikacjami Apple.

Sora spotkała się jednak także z krytyką za możliwość tworzenia brutalnych i rasistowskich treści, wykorzystywanie postaci chronionych prawem autorskim, deepfake’ów oraz potencjalnej dezinformacji. OpenAI poinformowało o planach zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji, w tym ochrony nastolatków i wprowadzenia ograniczeń wobec niewłaściwych i kontrowersyjnych treści.

Sora kończy współpracę z Disneyem

Zamknięcie Sory następuje zaledwie trzy miesiące po podpisaniu trzyletniej umowy ze studiem Walt Disney Company, która pozwalała użytkownikom Sory tworzyć filmy z ponad 200 licencjonowanymi postaciami Disneya, w tym z Marvela, Pixara i Gwiezdnych Wojen.

Rzecznik Disneya przekazał w pisemnym oświadczeniu:

Cytat "W obliczu szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji szanujemy decyzję OpenAI o wycofaniu się z branży generowania wideo. (...) Doceniamy konstruktywną współpracę między naszymi zespołami i to, czego się dzięki niej nauczyliśmy. Będziemy nadal współpracować z platformami AI, aby znaleźć nowe sposoby na spotkania z fanami, jednocześnie odpowiedzialnie wdrażając nowe technologie, które mają w poszanowaniu własność intelektualną i prawa twórców".

Nowe kierunki OpenAI

OpenAI poinformowało, że wyłączenie Sory pozwoli firmie skoncentrować się na innych projektach, takich jak robotyka, która "umożliwi ludziom rozwiązywanie rzeczywistych, fizycznych zadań". Firma zamierza także rozwijać programowanie agentowe, które umożliwi wykonywanie zadań przy minimalnym nadzorze człowieka.

Przedstawiciele firmy podkreślili, że narzędzia do tworzenia obrazów w ChatGPT nie ucierpiały w wyniku zamknięcia Sory. Po zakończeniu projektu OpenAI nie będzie już rozwijać platform do generowania wideo.

Wkrótce zostaną podane szczegóły dotyczące harmonogramu wyłączenia Sory oraz sposobu, w jaki użytkownicy będą mogli zapisać swoje dotychczasowe nagrania.