Firma technologiczna OpenAI ogłosiła nagłe zamknięcie swojej aplikacji Sora do generowania filmów opartych na sztucznej inteligencji. Nastąpiło to zaledwie sześć miesięcy po premierze samodzielnej wersji aplikacji. Decyzja została przekazana w oficjalnym oświadczeniu.
- Open AI wycofuje się także z umowy ze studiem Disneya.
"Żegnamy się z aplikacją Sora. Wszystkim, którzy tworzyli z Sorą, dzielili się nią i budowali wokół niej społeczność: dziękujemy. To, co stworzyliście, miało znaczenie i wiemy, że ta wiadomość jest rozczarowująca. Wkrótce podzielimy się z Wami kolejnymi informacjami, w tym harmonogramem rozwoju aplikacji i API oraz szczegółami dotyczącymi przechowywania Waszych prac. Zespół Sora" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Open AI.