Statek MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka i skierował się w stronę Wysp Kanaryjskich - poinformowała agencja AFP. Wycieczkowiec ma tam dotrzeć w najbliższych dniach. Ewakuacja jego pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek 11 maja.

Jak długo potrwa rejs na Teneryfę?

MV Hondius od niedzieli cumował w pobliżu portu Praia w stolicy Republiki Zielonego Przylądka. Według hiszpańskiej minister zdrowia Moniki Garcii dotrze do portu Granadilla na Teneryfie w ciągu trzech dni.

Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo sprzeciwił się wcześniej przybyciu statku na archipelag. Krytykował rząd centralny za brak informacji i koordynacji działań z władzami tej wspólnoty autonomicznej.

Jak wygląda transport zakażonych pasażerów?

Jak podała agencja AFP, samolot medyczny z co najmniej jednym zakażonym pasażerem statku MV Hondius wylądował w środę wieczorem w Amsterdamie. Drugi, który ewakuował z wycieczkowca dwie osoby zakażone hantawirusem, wylądował na Wyspach Kanaryjskich. Ma tam "techniczny postój" w celu naprawy "uszkodzonej bańki ochronnej" jednego z pacjentów. On również ma dotrzeć do Holandii.

Cytowane przez portal radia Cadena SER hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych podało, że ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego rozpocznie się prawdopodobnie w poniedziałek 11 maja. Hiszpania zaproponuje państwom UE przeprowadzenie repatriacji swoich obywateli. W razie konieczności transportem zajmie się Komisja Europejska.
Jak wcześniej informowano, 14 hiszpańskich pasażerów zostanie przetransportowanych samolotem do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Kwarantanna pozostałych pasażerów, niebędących obywatelami Hiszpanii, będzie zależała od władz ich krajów pochodzenia.

Jak przenoszą się hantawirusy i dlaczego są groźne?

Wcześniej zmarły trzy osoby zakażone hantawirusem na MV Hondius. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że odnotowano osiem przypadków zakażenia, z czego pięć potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. Na pokładzie przebywa ok. 150 osób, które są izolowane w swoich kajutach.

Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi; przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. Według WHO na wycieczkowcu MV Hondius wykryto gatunek Andes tego patogenu. Jako jedyny może przenosić się z człowieka na człowieka, ale ta droga infekcji jest rzadka. 

Zobacz również:

Zagrożenie pandemią ptasiej grypy realne? Pierwsi ochotnicy otrzymali szczepionkę