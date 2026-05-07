Statek MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka i skierował się w stronę Wysp Kanaryjskich - poinformowała agencja AFP. Wycieczkowiec ma tam dotrzeć w najbliższych dniach. Ewakuacja jego pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek 11 maja.
MV Hondius od niedzieli cumował w pobliżu portu Praia w stolicy Republiki Zielonego Przylądka. Według hiszpańskiej minister zdrowia Moniki Garcii dotrze do portu Granadilla na Teneryfie w ciągu trzech dni.
Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo sprzeciwił się wcześniej przybyciu statku na archipelag. Krytykował rząd centralny za brak informacji i koordynacji działań z władzami tej wspólnoty autonomicznej.
Jak podała agencja AFP, samolot medyczny z co najmniej jednym zakażonym pasażerem statku MV Hondius wylądował w środę wieczorem w Amsterdamie. Drugi, który ewakuował z wycieczkowca dwie osoby zakażone hantawirusem, wylądował na Wyspach Kanaryjskich. Ma tam "techniczny postój" w celu naprawy "uszkodzonej bańki ochronnej" jednego z pacjentów. On również ma dotrzeć do Holandii.