Cytowane przez portal radia Cadena SER hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych podało, że ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego rozpocznie się prawdopodobnie w poniedziałek 11 maja. Hiszpania zaproponuje państwom UE przeprowadzenie repatriacji swoich obywateli. W razie konieczności transportem zajmie się Komisja Europejska.



Jak wcześniej informowano, 14 hiszpańskich pasażerów zostanie przetransportowanych samolotem do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Kwarantanna pozostałych pasażerów, niebędących obywatelami Hiszpanii, będzie zależała od władz ich krajów pochodzenia.

Jak przenoszą się hantawirusy i dlaczego są groźne?

Wcześniej zmarły trzy osoby zakażone hantawirusem na MV Hondius. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że odnotowano osiem przypadków zakażenia, z czego pięć potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. Na pokładzie przebywa ok. 150 osób, które są izolowane w swoich kajutach.



Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi; przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. Według WHO na wycieczkowcu MV Hondius wykryto gatunek Andes tego patogenu. Jako jedyny może przenosić się z człowieka na człowieka, ale ta droga infekcji jest rzadka.