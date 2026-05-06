Trzy osoby, w tym obywatele Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, zostały ewakuowane ze statku wycieczkowego MV Hondius po podejrzeniu zakażenia hantawirusem - poinformowało w środę holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na pokładzie jednostki, która obecnie stoi na kotwicy w pobliżu stolicy Wysp Zielonego Przylądka, przebywa blisko 120 osób różnych narodowości.
Dwie z tych osób są chore, a trzecia miała bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono hantawirusa.
Niemiecki dziennik Bild powiadomił, że osoba z niemieckim obywatelstwem zostanie przewieziona do szpitala w Duesseldorfie.
Wśród ewakuowanych są dwie osoby z załogi. "Wszyscy troje są w stanie stabilnym, a u jednej osoby nie ma symptomów" - powiedziała przedstawicielka WHO na Wyspach Zielonego Przylądka Ann Lindstrand.
"WHO kontynuuje współpracę z operatorami statku w celu ścisłego monitorowania stanu zdrowia pasażerów i załogi, współpracując z krajami w celu wsparcia odpowiedniego dalszego leczenia medycznego i ewakuacji tam, gdzie jest to potrzebne" - podkreślił szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Do wpisu na platformie X dołączył zdjęcia z ewakuacji.