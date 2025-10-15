Co zawierają sowieckie dokumenty?

Według komunikatów, dokumenty pochodzą z publikacji "Zabójstwo Kennedy’ego i stosunki radziecko-amerykańskie" i zostały opracowane na podstawie odtajnionych danych sowieckich służb. Oficjalne śledztwo w USA uznało, że zamachowcem był Lee Harvey Oswald, który działał sam. Nowe materiały mogą jednak dostarczyć nieznanych dotąd szczegółów lub kontekstu dotyczącego relacji amerykańsko-sowieckich w okresie zamachu.

Kongresmenka Luna zapowiedziała, że eksperci rozpoczną analizę i tłumaczenie dokumentów, a po zakończeniu prac zostaną one udostępnione opinii publicznej. Podkreśliła, że przekazanie archiwów ma nie tylko wymiar historyczny, ale może również przyczynić się do lepszego zrozumienia wydarzeń z 1963 roku.

Jedna z największych teorii spiskowych w dziejach

Wątek rosyjski w sprawie zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy’ego od lat budzi zainteresowanie historyków, dziennikarzy i badaczy teorii spiskowych.

Prezydent John F. Kennedy został zamordowany 22 listopada 1963 roku w Dallas. Oficjalnie za zamach odpowiedzialny był Lee Harvey Oswald, który został zastrzelony dwa dni później przez Jacka Ruby’ego. Oswald był postacią kontrowersyjną - miał związki z ZSRR i Kubą, co od początku wzbudzało podejrzenia o możliwy udział obcych służb w zamachu.

W 1959 roku wyjechał do Związku Radzieckiego, gdzie przez ponad dwa lata mieszkał w Mińsku. Tam ożenił się z Rosjanką Mariną Prusakową. W 1962 roku wrócił do USA z żoną i córką. Jego pobyt w ZSRR był monitorowany przez KGB, jednak nie ma dowodów, że Oswald był agentem radzieckich służb.



