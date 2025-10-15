Ambasador Rosji w USA przekazał kongresmence Annie Paulinie Lunie historyczne dokumenty dotyczące zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Materiały pochodzą z sowieckich archiwów i mają rzucić nowe światło na jedną z największych zagadek XX wieku.
- Rosja przekazała USA nieznane dokumenty dotyczące zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego z 1963 roku.
- Dokumenty pochodzą z odtajnionych źródeł sowieckich i mogą rzucić nowe światło na relacje amerykańsko-radzieckie w czasie zamachu.
- Sprawa zabójstwa JFK z rosyjskim wątkiem budziła kontrowersje od dawna, zwłaszcza ze względu na powiązania Lee Harvey Oswalda z ZSRR.
Jak poinformowały rosyjskie i amerykańskie media, ambasador Rosji w Waszyngtonie, Aleksandr Darchijew, przekazał kongresmence Annie Paulinie Lunie (Partia Republikańska, Floryda) zestaw dokumentów z rosyjskich archiwów dotyczących zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego z 1963 roku. Według ambasady, materiały zostały przygotowane na podstawie odtajnionych sowieckich źródeł i mają pomóc w "dodatkowym śledztwie" prowadzonym przez stronę amerykańską.
Kongresmenka Luna, która niemal zawodowo zajmuje się w Kongresie teoriami spiskowymi (od UFO po zabójstwo Kennedy'ego), podkreśliła w mediach społecznościowych, że dokumenty mają "ogromne znaczenie historyczne". Zapowiedziała, że zespół ekspertów niezwłocznie przetłumaczy i przeanalizuje materiały, a następnie zostaną one opublikowane. Rosyjski ambasador wyraził nadzieję, że archiwalne dane rzucą nowe światło na tragedię z Dallas.
Według informacji, przekazanie dokumentów nastąpiło na prośbę kongresmenki. Wcześniej część tych materiałów trafiła już do USA za pośrednictwem przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR, Anastasija Mikojana. Wydarzenie spotkało się z szerokim odzewem w mediach społecznościowych - wpis Luny został udostępniony m.in. przez rosyjskiego wysłannika ds. gospodarczych, Kirilla Dmitrijewa.