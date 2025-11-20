Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób zmieniło treść na swojej stronie internetowej, usuwając jednoznaczne zapewnienie o braku związku między szczepionkami a autyzmem. Nowa wersja wpisu sugeruje, że nie ma dowodów wykluczających taką zależność, co stoi w sprzeczności z ustaleniami naukowców i dotychczasową polityką zdrowotną.

CDC zmieniło treść na swojej stronie internetowej, usuwając wcześniejsze zapewnienie o braku związku między szczepionkami a autyzmem.

Nowy wpis sugeruje, że nie ma dowodów wykluczających taką zależność, co jest niezgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej.

Zmiana została pozytywnie odebrana przez środowiska antyszczepionkowe, mimo braku naukowych dowodów na związek szczepień z autyzmem.

Reuters, który poinformował o zmianie na stronie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), przypomniał, że zarówno obecny sekretarz zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr., jak i prezydent USA Donald Trump wielokrotnie promowali sprzeczną z dowodami naukowymi teorię, że szczepienia są przyczyną autyzmu.

Zmiana na stronie CDC

Wcześniej na stronie CDC znajdowała się informacja, że "badania wykazały brak związku między szczepieniami a rozwojem zaburzeń ze spektrum autyzmu".

W środę wieczorem na stronie CDC pojawił się wpis głoszący, że twierdzenie to "nie jest oparte na dowodach, ponieważ badania nie wykluczają możliwości, iż szczepionki dla niemowląt powodują autyzm". Dodano, że organy ochrony zdrowia "zignorowały" badania potwierdzające związek między tymi dwoma zjawiskami.

Antyszczepionkowa organizacja Children's Health Defense, której wcześniej przewodził amerykański sekretarz zdrowia, pochwaliła zmiany na stronie CDC. "CDC zaczynają dostrzegać prawdę o chorobie, która dotyka miliony ludzi, odrzucając śmiałe, długotrwałe kłamstwo, jakoby szczepionki nie powodowały autyzmu" - napisała grupa na platformie X.

Teorie kontra badania

Robert F. Kennedy Jr. wiązał szczepionki z autyzmem i dążył do zmiany polityki szczepień w kraju, natomiast Donald Trump twierdził, że wystąpienie tego zaburzenia jest powiązane z przyjmowaniem leku przeciwbólowego Tylenol przez kobiety w ciąży (co również nie jest poparte dowodami naukowymi).

Przyczyny autyzmu są niejasne, ale żadne rzetelne badania nie wykazały związku między autyzmem a szczepionkami, lekami lub składnikami leków.