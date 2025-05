Brytyjski sąd skazał na 21 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata mężczyznę zamieszanego w kradzież złotego sedesu. Obiekt wart 4,8 mln funtów skradziono z wystawy w Wielkiej Brytanii w 2019 r. Skazany Frederic Doe był oskarżony o próbę znalezienia kupca. O sprawie napisał "Guardian".

Złoty sedes - wytwór włoskiego artysty konceptualnego Maurizio Cattelana / Christina Horsten / PAP/DPA

Sędzia nakazał Doe wykonanie 240 godzin nieodpłatnych prac. W uzasadnieniu wyroku przyznał, że kara jest łagodna, gdyż złodzieje wykorzystali jego "dobrą naturę" do udziału w przestępstwie.

Dwóch innych mężczyzn - Michael Jones, uznany za winnego zaplanowania włamania i James Sheen, który wcześniej przyznał się do kradzieży toalety - zostaną skazani przez sąd w czerwcu.

Podczas napadu kamery monitoringu zarejestrowały pięciu mężczyzn, którzy brali udział w napadzie. Policja złapała tylko Sheena i Jonesa.

Toaleta z 18-karatowego złota została skradziona z pałacu Blenheim, miejsca urodzenia premiera okresu II wojny światowej, Winstona Churchilla. Stało się to podczas prezentowania jej na wystawie sztuki. Sedes, dzieło włoskiego artysty konceptualnego Maurizio Cattelana zatytułowane "Ameryka", miał stanowić ostrą satyrę na temat nadmiernego bogactwa.

Złota toaleta była w pełni sprawna i podłączona do kanalizacji. Zwiedzający wystawę mogli umówić się na trzyminutową wizytę, aby z niej skorzystać. W wyniku kradzieży doszło do zalania XVIII-wiecznego pałacu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 96-kilogramowe dzieło sztuki prawdopodobnie zostało rozbite. Do tej pory nie udało się śledczym odzyskać skradzionego złota.

Przed kradzieżą "Ameryka" była prezentowana w nowojorskim muzeum Guggenheima w Nowym Jorku.