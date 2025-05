Płacisz w sklepie jednym ruchem telefonu? Nie jesteś sam! Płatności zbliżeniowe BLIKIEM przeżywają prawdziwy boom - już niemal co druga transakcja w punktach sprzedaży stacjonarnej realizowana jest właśnie w ten sposób. Ale polski system płatności mobilnych zrewolucjonizował codzienne zakupy nie tylko w kraju, ale coraz śmielej podbija zagraniczne rynki. W pierwszym kwartale 2025 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali transakcje w aż 163 krajach na całym świecie.

BLIK zbliżeniowy podbija sklepy – dynamiczny wzrost popularności tej metody płatności / ZOFIA BAZAK / East News

Płacenie jednym ruchem telefonu staje się codziennością dla milionów Polaków - już niemal co druga transakcja w sklepach stacjonarnych realizowana jest właśnie w ten sposób. W pierwszym kwartale 2025 roku liczba operacji zbliżeniowych BLIKIEM wzrosła aż o 86 proc. rok do roku, osiągając prawie 73 miliony transakcji. To rekordowy wynik.

W sumie w pierwszych trzech miesiącach 2025 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali 665 milionów transakcji - o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia kwota jednej transakcji zbliżeniowej wyniosła 58 zł, a najwięcej operacji zrealizowano w województwach mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim i łódzkim.

Transakcje bez granic - polska technologia w 163 krajach

BLIK zbliżeniowy zyskuje popularność nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Polacy coraz chętniej korzystają z tej metody podczas podróży - w pierwszym kwartale 2025 roku transakcje zbliżeniowe BLIKIEM zostały zarejestrowane już w 163 krajach na świecie.

Widzimy, że płatności zbliżeniowe BLIKIEM stają się nowym standardem codziennych zakupów. Użytkownicy doceniają szybkość, wygodę i bezpieczeństwo tej metody, a jej rosnąca popularność przekłada się na coraz lepsze wyniki całego systemu - podkreśla Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Według raportu EY "10 lat BLIKNĘŁO", działalność BLIKA w 2024 roku odpowiadała już za 1,2 proc. polskiego PKB. Eksperci prognozują, że jeśli obecne tempo wzrostu się utrzyma, wpływ BLIKA na gospodarkę będzie jeszcze większy.

Polski Standard Płatności (PSP) powstał w 2013 r. z inicjatywy sześciu polskich banków - Alior Banku, Banku Millennium, Santander Banku Polska, ING Banku Śląskiego, mBanku i PKO Banku Polskiego - z myślą o stworzeniu wspólnego standardu płatności mobilnych. System BLIK firma wprowadziła na rynek w 2015 r.