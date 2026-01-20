Do groźnego wypadku doszło we wtorek wieczorem tuż za wjazdem na autostradę E17 w kierunku Antwerpii. Kierowca ciężarówki z polskimi tablicami rejestracyjnymi wjechał w tira ciężarówkę. "Kabina polskiej ciężarówki została zmiażdżona" - pisze belgijski serwis Het Nieuwsblad. Kierowca i jego pasażer zostali przewiezieni do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu.

Jak podaje serwis, kierowca ciężarówki z polskimi tablicami rejestracyjnymi najwyraźniej nie zauważył w porę korka (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Dwie osoby zostały poważnie ranne, a jedna lekko w poważnym wypadku na autostradzie E17, w okolicy Haasdonk - informuje serwis Het Nieuwsblad.

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 18:00, tuż za wjazdem na autostradę E17 w kierunku Antwerpii. Uczestniczyły w nim trzy ciężarówki i jeden samochód osobowy.

Kierowca polskiej ciężarówki nie zauważył korka?

Jak podaje serwis, kierowca ciężarówki z polskimi tablicami rejestracyjnymi (artykuł nie podaje, czy chodzi o obywatela Polski - przyp. red.) najwyraźniej nie zauważył w porę korka na autostradzie i wjechał w ciężarówkę, która zwolniła przed nim. Siła zderzenia była duża. "Kabina polskiej ciężarówki została zmiażdżona o tył ciężarówki należącej do firmy z Flandrii Zachodniej" - czytamy w materiale Het Nieuwsblad.

W wyniku uderzenia belgijska ciężarówka poleciała do przodu, uderzając w samochód osobowy. Ten z kolei, popchnięty, wylądował pod kolejnym, trzecim już tirem uczestniczącym w tym wypadku.

"W polskiej ciężarówce kierowca i jego pasażer zostali uwięzieni. Musieli zostać uwolnieni przez straż pożarną. Przewieziono ich do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu" - podał belgijski serwis.

Kierowca belgijskiej ciężarówki, jak i auta osobowego, odnieśli lekkie obrażenia.

Droga E17 została całkowicie zablokowana.