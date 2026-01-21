Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w ostrych słowach odniósł się do gróźb śmierci kierowanych pod swoim adresem przez Iran. W wywiadzie telewizyjnym zapowiedział, że jakakolwiek próba zamachu spotka się z bezprecedensową odpowiedzią militarną USA.

Donald Trump zapowiedział zdecydowaną reakcję USA na ewentualny zamach ze strony Iranu.

Trump ujawnił, że wydał "bardzo stanowcze instrukcje" dotyczące odpowiedzi militarnej.

W najnowszym wywiadzie dla telewizji NewsNation Donald Trump odniósł się do gróźb śmierci, które miały być kierowane pod jego adresem przez Iran. Były prezydent podkreślił, że jakakolwiek próba zamachu spotka się z natychmiastową i zdecydowaną odpowiedzią ze strony Stanów Zjednoczonych. Wydałem bardzo stanowcze instrukcje, by zmieść Iran z powierzchni ziemi, jeśli spróbują zrealizować swoje groźby - zapowiedział Trump.

Stanowcze instrukcje i krytyka poprzednika

Trump zaznaczył, że reakcja USA nie ograniczyłaby się do pojedynczych celów, ale objęłaby cały kraj. Jeśli kiedykolwiek coś się stanie, cały kraj zostanie wysadzony w powietrze - powiedział w rozmowie z okazji rocznicy swojego zaprzysiężenia. Dodał również, że tak samo stanowczo odpowiedziałby, gdyby groźby dotyczyły kogokolwiek innego, nie tylko prezydenta.

Prezydent skrytykował swojego poprzednika, Joe Bidena, za to, że nie odpowiedział wystarczająco stanowczo na podobne groźby ze strony Iranu podczas swojej kadencji.

Odwet za śmierć Sulejmaniego

Według informacji przekazanych przez byłego prokuratora generalnego Merricka Garlanda, groźby wobec Trumpa mają być odwetem za zabicie przez USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego w 2020 roku. Do zamachu doszło podczas pierwszej kadencji Trumpa, co wywołało falę napięć na linii Waszyngton-Teheran.

Amerykański wywiad miał informować Trumpa o zagrożeniu w trakcie kampanii prezydenckiej w 2024 roku.