Range rover, który w latach 2006-2008 należał do brytyjskiej królowej Elżbiety II, został sprzedany na aukcji. Luksusowy pojazd osiągnął cenę 175 500 funtów.

Elżbieta II za kierownicą (zdj. z 2017 r.) / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Elżbieta II lubiła prowadzić samochód. W zasobach agencji fotograficznych można znaleźć zdjęcia z różnych okresów jej panowania, gdy siedzi za kierownicą w chustce na głowie. Jedno z używanych przez nią aut ma już nowego właściciela.



Range Rover L322 z 2006 r., który należał do monarchini, został sprzedany przez Iconic Auctioneers za ponad dwukrotność pierwotnej, szacunkowej ceny. Nabywca musiał wyłożyć 175 500 funtów - ok 868 tys. zł.

Pojazdy o tak znakomitym pochodzeniu rzadko trafiają na rynek - powiedział Rob Hubbard, dyrektor zarządzający Iconic Auctioneers. Prywatny range rover Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II łączy w sobie motoryzacyjną doskonałość z niezrównanym znaczeniem historycznym - dodał.

Auto królowej miało wyjątkowe wyposażenie. To m.in. specjalne stopnie boczne i uchwyty, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. Samochód przystosowano także do przewożenia ukochanych psów monarchini.

Na masce range rovera znajdowała się unikatowa, srebrna maskotka labradora z bażantem w pysku. To symbol, który umieszczano wyłącznie na prywatnych pojazdach królowej, świadczący o jej miłości do zwierząt i pasji do polowań.

