Czy wykrywacz kłamstw może odmienić politykę? Prezydent Madagaskaru Michael Randrianirina wierzy, że tak. Po tygodniach oczekiwania ogłosił skład nowego rządu, do którego nominowano wyłącznie osoby, które przeszły pozytywnie testy na wariografie. To próba walki z korupcją w jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata.

Prezydent Madagaskaru Michael Randrianirina

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Prezydent Michael Randrianirina, który w 2025 roku przejął władzę na fali protestów społecznych, przez kilka tygodni opóźniał ogłoszenie składu nowego rządu. Jak tłumaczył, powodem były szczegółowe testy na wykrywaczu kłamstw, którym poddawano wszystkich kandydatów na ministrów. Procedura miała na celu wyeliminowanie osób skorumpowanych i budowę rządu, który rzeczywiście będzie służył obywatelom.

Będziemy wiedzieć, kto jest skorumpowany, a kto rzeczywiście chce nam pomóc - zapowiadał przed tygodniem Randrianirina, cytowany przez lokalny dziennik "L’Express". Jednocześnie prezydent przyznał, że kandydaci nie muszą być całkowicie nieskazitelni: "wystarczy, że osiągniemy 60 proc.".

Nowy gabinet: Cywile i mundurowi

W środę prezydent ogłosił wyniki nietypowej selekcji. Pozytywnie testy przeszło 30 osób - większość z nich to cywile, ale w rządzie znaleźli się także przedstawiciele sił mundurowych: oficer wojska, policjant oraz dwóch żandarmów. Każdy z nominowanych otrzymał gwarancję, że ich dalsza kariera zależy od uczciwości.

Podczas oficjalnej prezentacji gabinetu dzień później Randrianirina ostrzegł: jakikolwiek akt korupcji będzie skutkował natychmiastową dymisją i postępowaniem sądowym.

Mimo że prezydent Randrianirina zdobył władzę dzięki poparciu młodego pokolenia, w nowym rządzie zabrakło przedstawicieli tzw. ruchu pokolenia Z, który pomógł mu obalić poprzedniego prezydenta Andry'ego Rajoeliny.

Walka z plagą korupcji

Korupcja pozostaje jednym z największych problemów Madagaskaru. Według Indeksu Percepcji Korupcji (CPI) Transparency International za 2025 rok, kraj zajmuje 148. miejsce na 180 państw. Korupcja dotyka niemal każdej dziedziny życia i często powiązana jest z wyzyskiem seksualnym.