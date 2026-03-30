​W stolicy Wenezueli - Caracas - wznowiła pracę ambasada USA, poinformowała agencja Bloomberga, powołując się na notatkę Departamentu Stanu. Stany Zjednoczone wycofały swoich dyplomatów z Wenezueli i wstrzymały funkcjonowanie ambasady w Caracas w 2019 roku.

Ambasada USA w Caracas

Jak podkreślił Bloomberg, to kolejny krok w ramach planu administracji Donalda Trumpa, mającego na celu ożywienie gospodarcze tego kraju i jego ostateczną transformację demokratyczną.

Notatka Departamentu Stanu ws. ambasady USA w Wenezueli

W notatce Departamentu Stanu napisano, że oficjalne wznowienie działalności placówki w Caracas ma wzmocnić amerykańskie możliwości "bezpośrednich kontaktów z tymczasowym rządem Wenezueli, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym".

W styczniu w charakterze charge d'affaires przybyła do Caracas Laura Dogu, która wcześniej była ambasadorem USA w Hondurasie i Nikaragui. Przedstawiciel Departamentu Stanu nie poinformował, od kiedy placówka będzie świadczyć pełen zakres usług publicznych.

Ambasada USA w Wenezueli wstrzymała działalność

USA wycofały swoich dyplomatów z Wenezueli i wstrzymały działalność ambasady w Caracas w 2019 r. Wcześniej Wenezuela ogłosiła zerwanie relacji dyplomatycznych z USA w odpowiedzi na uznanie przez Waszyngton opozycjonisty Juana Guaido za tymczasowego prezydenta. Od marca 2019 roku kontakty dyplomatyczne USA z Wenezuelą odbywały się za pośrednictwem zespołu do spraw wenezuelskich przy ambasadzie USA w Bogocie, w sąsiedniej Kolumbii.

Tymczasowe władze Wenezueli

Dogu spotkała się w ubiegłym tygodniu z amerykańskimi przedsiębiorcami i inwestorami. Podkreśliła, że amerykański sektor prywatny "odegra kluczową rolę w budowaniu stabilnej i prosperującej Wenezueli". Departament Stanu ogłosił na początku marca, że Stany Zjednoczone i tymczasowe władze Wenezueli uzgodniły przywrócenie stosunków dyplomatycznych. Proces wznawiania relacji rozpoczął się w styczniu, po obaleniu przez siły USA autorytarnego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro.

Władzę w kraju przejęła pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Od tamtej pory Waszyngton złagodził sankcje na wenezuelski sektor naftowy, a tymczasowy rząd w Caracas zliberalizował dostęp zagranicznych firm do bogatych złóż ropy. Plan USA dotyczący Wenezueli zakłada stabilizację, ożywienie gospodarcze i transformację polityczną w tym kraju.