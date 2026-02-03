​Liczba ofiar śmiertelnych orkanu Kristin wzrosła w Portugalii do dziesięciu, przekazała portugalska obrona cywilna. Według wstępnych szacunków lokalnych władz straty materialne przekraczają 20 mln euro.

Skutki orkanu Kristin w Portugalii, fot. Carlos Barroso / PAP

Portugalia liczy na straty po przejściu orkanu Kristin, którego siła wiatru wynosiła 200 km/h, wyrywając drzewa z korzeniami i zrywając dachy.

Od wtorku z powodu powalonych drzew i metalowych konstrukcji, a także zalegającej na jezdni wody nieprzejezdnych jest kilkaset dróg. Wskutek podtopień zamknięto też kilka tras kolejowych, w tym linię prowadzącą z Lizbony na północ kraju.

W kilku gminach zachodniej Portugalii, szczególnie w pobliżu rzeki Tag, ustawiane są przez obronę cywilną oraz żołnierzy wały z worków z piaskiem.

Podczas ostatniej doby, jak przekazała portugalska marynarka wojenna, jej żołnierze pomogli naprawić około 100 domów, które doznały uszkodzeń w związku z kataklizmem.

W sumie od środy portugalskie służby ratownicze interweniowały w całym kraju ponad 12 tys. razy. Głównym ich zadaniem było szczególnie udrażnianie dróg, na których zalegają połamane drzewa i metalowe słupy.

Orkan Kristin w Portugalii. Nadchodzi Leonardo

Nadal na terenie Portugalii jest ponad 130 tys. domów pozbawionych wskutek orkanu energii elektrycznej oraz wody pitnej.

Synoptycy z Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA) przestrzegli w poniedziałek przed nadchodzącym nad ten kraj kolejnym orkanem - Leonardo. W najbliższych dniach przyniesie on intensywne opady deszczu.

