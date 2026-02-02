Wielki sukces Polski na europejskiej scenie kolejowej. Podczas uroczystej gali w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli nasz kraj został uhonorowany prestiżową nagrodą Rail Champion Award 2026 za pracę w czasie prezydencji w Radzie UE dla rozwoju europejskiej kolei. To wyróżnienie, przyznawane przez najbardziej wpływowe organizacje kolejowe w Europie.

Polska otrzymała Rail Champion Award 2026 (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Nagrodę w imieniu Polski odebrał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ogromny postęp dokonał się w ostatnich latach w polskim transporcie szynowym.

Dzięki naszemu wysiłkowi oraz wsparciu Unii Europejskiej ostatnie lata przyniosły prawdziwy renesans polskiej kolei. W 2025 roku blisko 439 mln pasażerów wybrało kolej jako środek transportu. To najwyższy wynik od 30 lat. Dla porównania, w 2005 roku, rok po przystąpieniu Polski do UE, z kolei skorzystało jedynie 258 mln osób - powiedział Malepszak, podkreślając skalę zmian, jakie zaszły w polskiej kolei.

Praca zespołowa kluczem do sukcesu

Nie byłoby tego sukcesu bez zaangażowania wielu osób i instytucji. Przyznanie nagrody przez najbardziej wpływowe organizacje kolejowe to duży sukces Polski, ale i Polskich Kolei Państwowych - mówił w Brukseli Tomasz Lachowicz, szef przedstawicielstwa PKP S.A.

Lachowicz podkreślił, że to efekt nie tylko sprawnego prowadzenia przez Polskę unijnej prezydencji w obszarze transportu, ale również aktywności spółek PKP i wsparcia ich przedstawicielstwa w Brukseli.

W minionym roku prezesi PKP SA, PKP PLK i PKP Cargo uczestniczyli w czterech debatach w Parlamencie Europejskim, a także zorganizowali szczyt Rail CEO Summit, podczas którego podpisano deklarację dotyczącą priorytetów dla kolei w nowym budżecie UE. Te działania zostały dostrzeżone i docenione przez europejskie środowisko kolejowe.

Nagroda z tradycją i prestiżem

Rail Champion Award 2026 to nie tylko symboliczny gest - to jedno z najważniejszych wyróżnień w branży kolejowej, przyznawane w ramach European Railway Award. Gala, organizowana przez Wspólnotę Kolei Europejskich, Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) oraz Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kolejowego (UNIFE), co roku gromadzi najważniejsze postaci europejskiego transportu szynowego.

W poprzednich latach laureatami byli m.in. były premier Hiszpanii Felipe Gonzalez, projektant pociągów dużych prędkości Alexander Neumeister, autorzy tunelu bazowego Świętego Gotarda, twórcy pociągu wodorowego, a także politycy i liderzy europejscy, jak David Sassoli, Manfred Weber czy Enrico Letta. W tym elitarnym gronie znalazła się teraz Polska.