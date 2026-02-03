Elon Musk połączył swoje dwie firmy. Przedsiębiorstwo z branży kosmicznej SpaceX przejęło założoną przez niego firmę zajmującą się sztuczną inteligencją - xAI. Miliarder wyjaśnił, że w ciągu kilku lat "najtańszym sposobem na generowanie obliczeń AI będzie kosmos".

Zobacz również:

Elon Musk napisał w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej SpaceX, że połączenie firm to "nie tylko następny rozdział, lecz następna księga w misji SpaceX i xAI".

Miliarder zauważył, że "postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji zależą od centrów danych, które wymagają ogromnych nakładów energii i chłodzenia". "Jedynym logicznym rozwiązaniem jest przeniesienie tych wysiłków, które wymagają dużych zasobów, w miejsce posiadające ogromne moce i przestrzeń" - argumentował.

Według Muska w ciągu 2-3 lat "najtańszym sposobem na generowanie obliczeń AI będzie kosmos". Tej prognozy nie podzielają inne firmy budujące centra danych, w tym Microsoft - zaznaczyła AP.

Według Muska, kosmiczne centra danych pozwolą na szkolenie modeli sztucznej inteligencji i przetwarzanie danych z niespotykaną dotąd szybkością. Miałoby to przyspieszyć "przełomowe odkrycia w dziedzinie fizyki i wynalazki technologiczne, które przyniosą korzyści ludzkości".

Portal Axios, powołując się na źródło, zaznajomione ze szczegółami transakcji, napisał, że wartość firmy po fuzji wyceniana jest na około 1,2 biliona dolarów.

Zobacz również:

Musk zablokował Rosję? Chodzi o wykorzystanie Starlinków