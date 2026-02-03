Elon Musk połączył swoje dwie firmy. Przedsiębiorstwo z branży kosmicznej SpaceX przejęło założoną przez niego firmę zajmującą się sztuczną inteligencją - xAI. Miliarder wyjaśnił, że w ciągu kilku lat "najtańszym sposobem na generowanie obliczeń AI będzie kosmos".

Elon Musk / GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

Elon Musk napisał w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej SpaceX, że połączenie firm to "nie tylko następny rozdział, lecz następna księga w misji SpaceX i xAI".

Miliarder zauważył, że "postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji zależą od centrów danych, które wymagają ogromnych nakładów energii i chłodzenia". "Jedynym logicznym rozwiązaniem jest przeniesienie tych wysiłków, które wymagają dużych zasobów, w miejsce posiadające ogromne moce i przestrzeń" - argumentował.

Według Muska w ciągu 2-3 lat "najtańszym sposobem na generowanie obliczeń AI będzie kosmos". Tej prognozy nie podzielają inne firmy budujące centra danych, w tym Microsoft - zaznaczyła AP.



Według Muska, kosmiczne centra danych pozwolą na szkolenie modeli sztucznej inteligencji i przetwarzanie danych z niespotykaną dotąd szybkością. Miałoby to przyspieszyć "przełomowe odkrycia w dziedzinie fizyki i wynalazki technologiczne, które przyniosą korzyści ludzkości".

Portal Axios, powołując się na źródło, zaznajomione ze szczegółami transakcji, napisał, że wartość firmy po fuzji wyceniana jest na około 1,2 biliona dolarów.