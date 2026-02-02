Edukacja zdrowotna od września najprawdopodobniej będzie przedmiotem obowiązkowym. Jak informował reporter RMF FM Michal Dobrołowicz, zmieni się program: mają zostać tylko te treści, które do tej pory nie budziły emocji, np. jak zmniejszać ryzyko różnych chorób. Czy taka forma jest do zaakceptowania przez Prawo i Sprawiedliwość? Przemysława Czarnka, wiceprezesa PiS, zapytamy też w Porannej rozmowie w RMF FM o tzw. "czerwone linie", jeśli chodzi o opinie wygłaszane przez Donalda Trumpa.

Przemysław Czarnek / RMF FM

W rozmowie z Przemysławem Czarnkiem poruszymy też temat przyszłości partii i jej strategii na najbliższe miesiące. Czy PiS ogłosi nazwisko swojego kandydata na premiera już w tym roku? Czy partia buduje zdolności koalicyjne, czy może ma nadzieję na samodzielne zwycięstwo mimo niewskazujących na to wyników sondaży?

Porozmawiamy też o zakończonym, wieloetapowym wyborze przewodniczącej Polski 2050. Czy politycy PiS chcieliby przejąć część posłów tej partii, a może szansa wraz z zakończeniem wyborów minęła?

