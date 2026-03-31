Rosyjski rząd zapowiada kolejne kroki w kierunku ograniczenia dostępu do wirtualnych sieci prywatnych (VPN), które dla milionów obywateli są jedynym sposobem na ominięcie cenzury internetowej. Minister cyfryzacji Maksut Szadajew potwierdził, że celem Kremla jest dalsze uszczelnienie kontroli nad ruchem internetowym i blokowanie zagranicznych platform. Nowe działania wpisują się w szerszą strategię zaostrzenia represji wobec wolności słowa w Rosji.

Rosyjski rząd zapowiada dalsze ograniczenia w korzystaniu z VPN.

Minister cyfryzacji Maksut Szadajew potwierdził, że Kreml chce jeszcze bardziej utrudnić omijanie cenzury internetowej.

Rosyjskie władze od lat konsekwentnie zwiększają kontrolę nad przestrzenią internetową. Po pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, Kreml wprowadził szereg przepisów, które w praktyce oznaczają niemal całkowitą cenzurę mediów i internetu. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zyskała szerokie uprawnienia do monitorowania i blokowania treści uznanych za niepożądane.

W ostatnich miesiącach represje przybrały na sile. Zablokowano dostęp do popularnych komunikatorów, takich jak WhatsApp, a działanie Telegramu zostało celowo spowolnione. W wielu miastach, w tym w samej Moskwie, użytkownicy doświadczają regularnych przerw w dostępie do mobilnego internetu.

VPN pod ostrzałem Kremla

Wirtualne sieci prywatne (VPN) stały się dla wielu Rosjan jedynym sposobem na ominięcie rządowej cenzury. Dzięki nim użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zablokowanych stron internetowych i usług, a także swobodnie komunikować się z zagranicą. Według szacunków z VPN korzystają miliony obywateli, zwłaszcza młodych ludzi, którzy codziennie zmieniają sieci, by uniknąć wykrycia.

Minister cyfryzacji Maksut Szadajew zapowiedział, że Kreml zamierza jeszcze bardziej ograniczyć możliwość korzystania z VPN. "Zadaniem jest ograniczenie korzystania z VPN" - napisał Szadajew w państwowym komunikatorze MAX. Dodał, że podjęto decyzję o ograniczeniu dostępu do licznych niezidentyfikowanych zagranicznych platform, jednak nie podał szczegółów dotyczących planowanych działań.

Nowe blokady i argumenty Kremla

Władze tłumaczą kolejne ograniczenia koniecznością walki z zagranicznymi platformami, które - według Kremla - nie przestrzegają rosyjskiego prawa. Dodatkowo, ograniczenia mobilnego internetu mają być odpowiedzią na zmasowane ataki ukraińskich dronów, które rzekomo wykorzystują sieci komórkowe do koordynacji działań.

Statystyki pokazują, że do połowy stycznia 2026 roku Rosja zablokowała już ponad 400 sieci VPN, co oznacza wzrost o 70 procent w porównaniu z końcówką poprzedniego roku. Mimo to, jak podkreślają eksperci, każda zablokowana sieć jest szybko zastępowana przez kolejną, a użytkownicy nie ustają w poszukiwaniu nowych rozwiązań.