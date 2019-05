Roboty pracują wewnątrz paryskiej katedry Notre-Dame. Zdalnie sterowane maszyny zbierają z posadzki katedry gruzy, które następnie są sortowane i składowane w specjalnych namiotach - wszystkie średniowieczne fragmenty katedry maja zostać użyte do jej odbudowy. Paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz dowiedział się nieoficjalnie, że chodzi o względy bezpieczeństwa. Mimo, że mury świątyni zostały już w dużej części wzmocnione, to ciągle istnieje ryzyko, że spadać mogą do środka zabytkowej budowli np. fragmenty częściowo zniszczonego sklepienia.

