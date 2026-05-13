W Bordeaux na pokładzie wycieczkowca Ambition odizolowano 1700 osób. Zdecydowały o tym francuskie władze sanitarne. Powodem jest śmierć jednej osoby i podejrzenia o rozszerzenie się ostrego zakażenia przewodu pokarmowego. Statek, który wypłynął z Szetlandów i zawinął m.in. do Belfastu i Liverpoolu, zmierza do Hiszpanii.

Statek wycieczkowy Ambition w Bordeaux

Na wycieczkowcu Ambition ponad 50 osób ma objawy choroby. Jedna osoba zmarła.

Pasażerowie zostali odizolowani na pokładzie, na razie wykluczono norowirusa.

Służby sanitarne podkreślają, że sprawa nie ma powiązania z wcześniejszymi przypadkami hantawirusa na statku MV Hondius.

Komunikat o odizolowaniu na pokładzie pasażerów wydała w środę regionalna agencja zdrowia w Nowej Akwitanii, gdzie leży Bordeaux. Podkreślono w nim, że "nie ma żadnego powodu, który pozwalałby na wiązanie epidemii na pokładzie tego wycieczkowca z przypadkami hantawirusa wykrytymi na statku MV Hondius".

Jedna osoba nie żyje

Na pokładzie jednostki przycumowanej w Bordeaux znajduje się ponad 1230 pasażerów, głównie obywateli Wielkiej Brytanii lub Irlandii, oraz 514 członków załogi.

Około 50 osób miało objawy choroby, a jedna (92 lata, obywatelstwo brytyjskie) zmarła. Do zatrzymania akcji serca doszło podczas postoju w Breście w Bretanii w poniedziałek, 11 maja.

Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenia żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux.

Władze sanitarne nie wykluczają, że powodem są problemy związane z żywnością. Do nasilenia objawów, takich jak biegunka i wymioty, doszło gdy statek był w Breście.

Kierunek: Hiszpania

Statek wycieczkowy Ambition, należący do Ambassador Cruise Line, wypłynął z Szetlandów 6 maja. Zawinął kolejno do Belfastu, Liverpoolu i Francji. Do Bordeaux przybył we wtorek wieczorem.

Jego celem ma być Hiszpania.

Ambassador Cruise Line poinformował w poście na Facebooku, że na statku natychmiast wdrożono protokoły sanitarne. "Po uzyskaniu pozwolenia pasażerowie będą mogli opuścić pokład" - dodano.