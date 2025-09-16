Wakacyjne podróże samolotem mogą zaskoczyć niejednego pasażera. Linie lotnicze coraz bardziej zaostrzają politykę dotyczącą bagażu podręcznego, a nieznajomość nowych zasad może słono kosztować. Wystarczy, że walizka będzie większa o zaledwie centymetr, a opłaty naliczane na lotnisku potrafią sięgnąć nawet kilkuset złotych. Jakie limity obowiązują w najpopularniejszych liniach lotniczych? Oto szczegółowy przewodnik po aktualnych przepisach bagażowych.

Ryanair

Ryanair od lat słynie z restrykcyjnych zasad dotyczących bagażu podręcznego. Podstawowy bilet uprawnia jedynie do zabrania na pokład małej torby, która musi zmieścić się pod fotelem przed pasażerem. Jej maksymalne wymiary to 40 x 20 x 25 cm.

Każda większa walizka wymaga wykupienia opcji "Priority & 2 Cabin Bags", która pozwala na zabranie dodatkowej walizki o wymiarach do 55 x 40 x 20 cm i wadze do 10 kg. Ten bagaż należy umieścić w schowku nad głową, w ofercie jest też pierwszeństwo wejścia na pokład.

Koszt tej usługi może jednak wynieść nawet ponad 200 zł, w zależności od momentu kupienia tej opcji oraz kierunku podróży. Co ciekawe, bardziej opłaca się kupować najtańszy bilet i samodzielnie dodawać potrzebne opcje, niż wybierać droższe pakiety.

EasyJet

Podobnie jak Ryanair, easyJet w podstawowej taryfie pozwala zabrać tylko niewielką torbę pod siedzenie (do 45 x 36 x 20 cm). Za większą walizkę (do 56 x 45 x 25 cm) trzeba dopłacić. Ceny zaczynają się od niespełna 20 złotych, ale w praktyce - zwłaszcza na popularnych trasach wakacyjnych - opłaty potrafią sięgnąć ponad 200 złotych za bagaż w obie strony.

Linia oferuje również taryfę Standard Plus, która obejmuje większy bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład i miejsce z przodu samolotu. Jednak często bardziej opłaca się wybrać podstawowy bilet i dokupić bagaż osobno. Warto dokładnie porównywać ceny - czasem różnice sięgają kilkuset złotych. Uwaga na taryfę Essentials - w jej ramach nie przysługuje bagaż podręczny, a jedynie bagaż rejestrowany.

Wizz Air

Wizz Air w najtańszej taryfie pozwala zabrać wyłącznie małą torbę pod siedzenie (do 40 x 30 x 20 cm). Dopiero wykupienie opcji Wizz Priority umożliwia wniesienie dodatkowej walizki (do 55 x 40 x 23 cm, do 10 kg). Koszt tej usługi może wynieść nawet kilkaset złotych, a na lotnisku może być jeszcze droższy. Warto zwrócić uwagę, że wymiary nie obejmują rączek i kółek walizki, ale te nie mogą zwiększać jej rozmiaru o więcej niż 5 cm.

Wizz Air oferuje także pakiet Smart, który poza bagażem obejmuje wybór miejsca. Jednak często bardziej opłaca się kupić najtańszy bilet i dokupić Wizz Priority osobno.

Jak uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek?

Przed rezerwacją lotu warto dokładnie sprawdzić, jakie limity bagażu obowiązują w wybranej linii lotniczej i ile kosztuje zabranie dodatkowej walizki. Warto też pamiętać, że linie są bardzo skrupulatne - nawet niewielkie przekroczenie wymiarów może skutkować wysoką opłatą na lotnisku. Najlepiej mierzyć i ważyć bagaż przed wyjazdem i korzystać z oficjalnych informacji przewoźników.