Rosja chce mieć alternatywę dla Eurowizji, z której została wykluczona w 2022 roku z powodu agresji na Ukrainę. Prezydent Władimir Putin podpisał dekret o organizacji w tym roku międzynarodowego konkursu piosenki "Interwizja".

Władimir Putin / VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Konkurs "Interwizja" był organizowany w czasach radzieckich i brały w nim udział państwa bloku wschodniego, w tym Polska czy Czechosłowacja. Od czasu upadku Związku Radzieckiego Rosja podejmowała kilka prób reaktywacji tej imprezy.



Zgodnie z dekretem Putina konkurs ma się odbyć w Moskwie, a jego celem jest "rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej i humanitarnej". Na czele komitetu organizacyjnego stanął wicepremier Dmitrij Czernyszenko.



"20 krajów gotowych wystartować w konkursie"

Dekret Kremla nie określa daty konkursu, ale rosyjskie niezależne media przypominają, że w ubiegłym roku specjalny wysłannik Moskwy ds. współpracy kulturalnej Michaił Szwydkoj mówił, że może on odbyć się we wrześniu 2025 roku. Dodał, że gotowych do udziału w nim jest "prawie 20 krajów", w tym kilka byłych republik sowieckich oraz członkowie BRICS, organizacji zrzeszającej kraje wschodzące, m.in. Chiny, Indie i Brazylię.



Rosja brała udział w Konkursie Piosenki Eurowizji od 1994 do 2021 roku i wysyłała tam największe swoje gwiazdy. W 2008 roku Rosjanin Dima Biłan wygrał konkurs piosenką "Believe", a rok później impreza odbyła się na Stadionie Olimpijskim w Moskwie.