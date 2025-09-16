We wtorek po godz. 18. mały samolot lądował awaryjnie bez podwozia na obrzeżach Gliwic (woj. śląskie). Do zdarzenia doszło na polach poza lotniskiem u zbiegu ul. Bojkowskiej i Granicznej. Na miejsce zostały wysłane cztery zastępy straży pożarnej, lądował również śmigłowiec LPR. Samolotem podróżowały dwie osoby - instruktor oraz kursant. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych - dowiedziało się RMF FM. Informację otrzymaliśmy na Gorącą linię.

Samolot lądował awaryjnie bez podwozia w Gliwicach / Gorąca Linia RMF FM

Na razie nie jest znana przyczyna awaryjnego lądowania samolotu. Mogła to być m.in. awaria układu hydraulicznego, uszkodzenie elementów mechanicznych podwozia, nieprawidłowe działanie systemów pokładowych lub inna usterka.

Na miejscu pojawiły się służby: policja, grupa dochodzeniowo-śledcza, przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Zabezpieczono teren, a specjaliści prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia.

Na temat tego, co tak naprawdę doprowadziło do lądowania samolotu w polu, będzie można powiedzieć dopiero po analizie danych z rejestratorów i przesłuchaniach pilota.

