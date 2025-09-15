Pokażemy wszystko, co was zainteresuje. Cokolwiek zechcecie. Możecie tam pojechać i zobaczyć, porozmawiać z ludźmi - powiedział minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin. Żołnierze USA odmówili rozmowy z dziennikarzami.

Wizyta Amerykanów w trakcie rosyjsko-białoruskich manewrów ma miejsce w momencie wzmożonego napięcia między Rosją i krajami NATO. W ubiegłym tygodniu rosyjskie drony w dużej liczbie naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a dowództwo zdecydowało o zestrzeleniu części z nich. Cały incydent uznano za bezprecedensowy w najnowszej historii Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Agencja Reutera interpretuje obecność żołnierzy amerykańskich na Białorusi, jako sygnał ocieplenia relacji między Waszyngtonem i Mińskiem.

John Coale, przedstawiciel Donalda Trumpa rozmawiał z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką, który zgodził się na uwolnienie 52 więźniów, w tym dziennikarzy i przeciwników politycznych. W zamian Stany Zjednoczone zgodziły się znieść sankcje na rzecz białoruskich narodowych linii lotniczych Belavia.

USA zamierzają w niedługim czasie ponownie otworzyć ambasadę w Mińsku, a Coale deklarował, że celem Waszyngtonu będzie znormalizowanie stosunków gospodarczych z Białorusią.

Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku, początkowo uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR, w obecnej formule zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 r. Od tamtej pory odbywają się co 4 lata. Tegoroczne ćwiczenia mają odbywają się na terytorium Białorusi i Rosji oraz na morzach: Bałtyckim i Barentsa.