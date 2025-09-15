Rosyjskie naddźwiękowe bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 dokonały przelotu nad neutralnymi wodami Morza Barentsa - przekazał w komunikacie resort obrony w Moskwie. Lot szkoleniowy odbył się w ramach manewrów wojskowych Zapad-2025.

Rosyjski naddźwiękowy bombowiec dalekiego zasięgu Tu-22M3 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej w poniedziałkowy ranek poinformowało, cytowane m.in. przez agencję TASS, że naddźwiękowe bombowce dalekiego zasięgu przenoszące rakiety Tu-22M3 patrolowały wody neutralne Morza Barentsa.

W komunikacie nie podano, ile maszyn wzbiło się w powietrze. "Załogi naddźwiękowych bombowców rakietowych Tu-22M3, należące do lotnictwa dalekiego zasięgu Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej, ćwiczyły loty szkoleniowe nad wodami neutralnymi Morza Barentsa w ramach manewrów Zapad-2025. Lot trwał ok. 4 godzin" - zaznaczono.

Resort obrony w Moskwie zaznaczył, że wszystkie loty rosyjskich maszyn "odbywają się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej".

Ćwiczenia Zapad-2025 dobiegają końca

Zapad-2025 (Zachód-2025) to rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe, które odbywają się na terenie Białorusi. Według dostępnych informacji, w ćwiczeniach tych bierze udział około 13 tysięcy żołnierzy z obu krajów. Liczba ta jest oficjalnie podawana przez władze, jednak eksperci i media zwracają uwagę, że rzeczywista liczba uczestników może być wyższa, ponieważ Rosja i Białoruś w przeszłości zaniżały oficjalne dane dotyczące liczebności wojsk biorących udział w ćwiczeniach.

Manewry wojskowe Zapad-2025 rozpoczęły się 12 września, a dobiegną końca jutro, tj. we wtorek 16 września.