Wpadka wizerunkowa Władimira Putina - w sieci pojawiło się nagranie, na którym prezydent Rosji wielokrotnie kaszle, przerywa przemówienie i wyraźnie zmaga się z problemami z głosem podczas nagrywania orędzia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Materiał został szybko usunięty z oficjalnych kanałów Kremla, ale zdążył wywołać szeroką dyskusję i spekulacje na temat stanu zdrowia rosyjskiego przywódcy.

  • W sieci pojawiło się nieedytowane nagranie, na którym Władimir Putin kaszle i przerywa przemówienie z okazji Dnia Kobiet.
  • Wideo szybko usunięto z oficjalnych kanałów Kremla.
  • Wpadka wywołała falę spekulacji na temat stanu zdrowia prezydenta Rosji.
  • Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Wideo, które - jak informuje amerykański "Newsweek" - przez kilka minut było dostępne na oficjalnym telegramowym kanale Kremla, pokazuje kaszlącego, chrząkającego i pokazującego na szyję Władimira Putina, próbującego dokończyć przemówienie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przypadającego na 8 marca.

Pozwólcie, że powiem to jeszcze raz, bo mam trochę podrażnione gardło - mówi 73-letni prezydent Rosji, zwracając się do swoich współpracowników. Dużo dziś mówiłem - dodaje, wyraźnie zmagając się z problemami z głosem.

Jak podaje "The Telegraph", nagranie zostało usunięte bez wyjaśnienia, a na oficjalnej stronie Kremla pojawiła się zmontowana wersja przemówienia, w której przywódca Rosji mówi już płynnie, nie kaszląc czy chrząkając.

W finalnym, zredagowanym materiale rosyjski prezydent zwraca uwagę na wkład kobiet w społeczeństwo. Zawsze obchodzimy to święto z najjaśniejszymi, najcieplejszymi uczuciami i podziwiamy nasze piękne kobiety - mówi, wyrażając paniom miłość, uznanie i wdzięczność.

Władimir Putin wyróżnił kobiety, które wykonują zadania w "strefie specjalnej operacji wojskowej, które pracują w bardzo trudnych warunkach w Donbasie i Noworosji, w naszych regionach przygranicznych". "Specjalna operacja wojskowa" i "Noworosja" to terminy funkcjonujące w rosyjskiej propagandzie, określające - odpowiednio - wojnę w Ukrainie i ukraińskie terytoria, których Rosja ogłosiła aneksję, ale których nie kontroluje w stu procentach.

Zobacz również:

Tajne dokumenty: Putin ma raka, bierze chemię

Spekulacje i reakcje w sieci

Wpadka rosyjskiego prezydenta szybko stała się tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Serwis Nexta napisał na platformie X: "Propagandyści po prostu brutalnie wystawili Putina! To samobój roku!". Ben Tavener, producent BBC, skomentował: "Wygląda na to, że ktoś straci pracę... Kilka redakcji twierdzi, że Kreml przypadkowo opublikował nieedytowane wideo z kaszlącym Putinem, który prosi o powtórzenie nagrania".

Anton Heraszczenko, były doradca w ukraińskim MSW, napisał: "Ani rosyjska administracja, ani dziennikarze z otoczenia Kremla nie zauważyli tego incydentu i opublikowali wideo we wszystkich mediach społecznościowych. Nie wiem, czy ten zespół jeszcze się pojawi. Byłoby miło nie widzieć już Putina".

Stan zdrowia Putina - temat nieustannych spekulacji

"Newsweek" zauważa, że zdrowie Władimira Putina od dawna jest przedmiotem spekulacji, zwłaszcza od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W mediach pojawiały się niepotwierdzone doniesienia o chorobie Parkinsona, nowotworze czy problemach neurologicznych.

Jednak zachodni wywiad wielokrotnie podkreślał, że nie ma dowodów na poważną chorobę prezydenta Rosji, a Kreml konsekwentnie zapewnia, że Władimir Putin cieszy się dobrym zdrowiem.

Zobacz również: