Wpadka wizerunkowa Władimira Putina - w sieci pojawiło się nagranie, na którym prezydent Rosji wielokrotnie kaszle, przerywa przemówienie i wyraźnie zmaga się z problemami z głosem podczas nagrywania orędzia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Materiał został szybko usunięty z oficjalnych kanałów Kremla, ale zdążył wywołać szeroką dyskusję i spekulacje na temat stanu zdrowia rosyjskiego przywódcy.
- W sieci pojawiło się nieedytowane nagranie, na którym Władimir Putin kaszle i przerywa przemówienie z okazji Dnia Kobiet.
- Wideo szybko usunięto z oficjalnych kanałów Kremla.
- Wpadka wywołała falę spekulacji na temat stanu zdrowia prezydenta Rosji.
Wideo, które - jak informuje amerykański "Newsweek" - przez kilka minut było dostępne na oficjalnym telegramowym kanale Kremla, pokazuje kaszlącego, chrząkającego i pokazującego na szyję Władimira Putina, próbującego dokończyć przemówienie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przypadającego na 8 marca.
Pozwólcie, że powiem to jeszcze raz, bo mam trochę podrażnione gardło - mówi 73-letni prezydent Rosji, zwracając się do swoich współpracowników. Dużo dziś mówiłem - dodaje, wyraźnie zmagając się z problemami z głosem.