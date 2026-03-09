Jak podaje "The Telegraph", nagranie zostało usunięte bez wyjaśnienia, a na oficjalnej stronie Kremla pojawiła się zmontowana wersja przemówienia, w której przywódca Rosji mówi już płynnie, nie kaszląc czy chrząkając.

W finalnym, zredagowanym materiale rosyjski prezydent zwraca uwagę na wkład kobiet w społeczeństwo. Zawsze obchodzimy to święto z najjaśniejszymi, najcieplejszymi uczuciami i podziwiamy nasze piękne kobiety - mówi, wyrażając paniom miłość, uznanie i wdzięczność.

Władimir Putin wyróżnił kobiety, które wykonują zadania w "strefie specjalnej operacji wojskowej, które pracują w bardzo trudnych warunkach w Donbasie i Noworosji, w naszych regionach przygranicznych". "Specjalna operacja wojskowa" i "Noworosja" to terminy funkcjonujące w rosyjskiej propagandzie, określające - odpowiednio - wojnę w Ukrainie i ukraińskie terytoria, których Rosja ogłosiła aneksję, ale których nie kontroluje w stu procentach.

Spekulacje i reakcje w sieci

Wpadka rosyjskiego prezydenta szybko stała się tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Serwis Nexta napisał na platformie X: "Propagandyści po prostu brutalnie wystawili Putina! To samobój roku!". Ben Tavener, producent BBC, skomentował: "Wygląda na to, że ktoś straci pracę... Kilka redakcji twierdzi, że Kreml przypadkowo opublikował nieedytowane wideo z kaszlącym Putinem, który prosi o powtórzenie nagrania".

Anton Heraszczenko, były doradca w ukraińskim MSW, napisał: "Ani rosyjska administracja, ani dziennikarze z otoczenia Kremla nie zauważyli tego incydentu i opublikowali wideo we wszystkich mediach społecznościowych. Nie wiem, czy ten zespół jeszcze się pojawi. Byłoby miło nie widzieć już Putina".

Stan zdrowia Putina - temat nieustannych spekulacji

"Newsweek" zauważa, że zdrowie Władimira Putina od dawna jest przedmiotem spekulacji , zwłaszcza od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W mediach pojawiały się niepotwierdzone doniesienia o chorobie Parkinsona, nowotworze czy problemach neurologicznych.

Jednak zachodni wywiad wielokrotnie podkreślał, że nie ma dowodów na poważną chorobę prezydenta Rosji, a Kreml konsekwentnie zapewnia, że Władimir Putin cieszy się dobrym zdrowiem.