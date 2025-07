​130 policjantów zostanie skierowanych do działań w związku z przywróceniem kontroli na granicach z Niemcami i Litwą - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Policja wyślę na granicę z Niemcami i Litwą 130 funkcjonariuszy / Grzegorz Momot / PAP

Decyzją rządu tymczasowe przywrócenie kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej ma nastąpić od poniedziałku, 7 lipca.

Policja skieruje dodatkowe siły na granice z Niemcami i Litwą

Reporter RMF FM ustalił, że 130 policjantów zostanie skierowanych do działań na granicach z Litwą i Niemcami. Będą to funkcjonariusze przesunięci do wsparcia dla strażników granicznych z garnizonów na obszarze, gdzie przywracane są kontrole. Nie ma więc mowy o wypłacaniu im dodatków. Nie będą oni prowadzić kontroli granicznych - do głównych zadań policjantów ma należeć zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mundurowi, skierowani na tereny przygraniczne, mają też zapobiegać różnego rodzaju wykroczeniom i przestępstwom. Ich działania będą się skupiać także na przeciwdziałaniu próbom naruszania prawa przez osoby postronne z tzw. Ruchu obrony granic.

Ruch obrony granic. Policja podejmowała działania wobec prawicowym aktywistom

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, wobec prawicowych aktywistów już podejmowano działania.

Do końca czerwca odnotowano 30 zarejestrowanych i spontanicznych zgromadzeń. Policja wie też o trzech incydentach w trakcie tych akcji: cztery osoby dostały 100-złotowe mandaty za używanie wulgarnych słów. Jedna z nich musi zapłacić 300 złotych za użycie gazu pieprzowego wobec innych uczestników zgromadzenia.

Wobec 23 osób prowadzone są czynności wyjaśniające w związku z utrudnianiem ruchu na drodze publicznej.

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Straż graniczna przekazała nowe informacje

Z kolei na czwartkowej konferencji prasowej w MSWiA komendant główny straży granicznej gen. dyw. Robert Bagan poinformował, że na granicy z Niemcami wytypowano 52 miejsca prowadzenia kontroli granicznej, w 16 miejscach będą prowadzone tam kontrole stałe. Na granicy z Litwą natomiast wytypowano 13 takich miejsc, z czego w dwóch będą prowadzone kontrole stałe.

Bagan doprecyzował, że chodzi o przejścia drogowe, kolejowe, pieszo-rowerowe i rzeczne.

Jak zaznaczył, kontrole stałe będą prowadzone przez funkcjonariuszy straży granicznej. Na granicy z Niemcami - w 16 miejscach, a na granicy z Litwą w dwóch - w dawnych przejściach granicznych Budzisko i Ogrodniki. Tutaj dodatkowo wchodzi w grę przejście kolejowe Trakiszki, przez które przejeżdża pociąg relacji Kowno-Kraków - zaznaczył.

Dodał, że w przypadku Niemiec kontrole stałe będą prowadzone są w województwach: dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Są to najczęściej uczęszczane drogi biegnące z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski - mówił.

Komendant główny straży granicznej podkreślił, że kontrole w stałych punktach będą realizowane z wykorzystaniem specjalnych kontenerów oraz tzw. schengen-busów. Jak mówił, "w pozostałych miejscach będzie prowadzona kontrola doraźna, realizowana przez funkcjonariuszy straży granicznej przy wsparciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również przy wsparciu żołnierzy Żandarmerii Wojskowej". Podobnie kontrole mają być prowadzone na granicy z Litwą.

Na briefingu przemawiał także wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Podkreślił, że Straż Ochrony Kolei jest przygotowana do działań związanych z dworcami na ścianie zachodniej i w pobliżu przejścia granicznego z Litwą. Jeśli chodzi o ruch kolejowy, to kontrole będą realizowane w miarę możliwości bez doprowadzenia do opóźnienia przejazdów pociągów, a także bez konieczności postojów - wskazał.

Zgodnie z projektem MSWiA kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostaną przywrócone od 7 lipca do 5 sierpnia. Na polsko-niemieckiej granicy działać będzie 50 przejść granicznych, a na polsko-litewskiej - 13 przejść.