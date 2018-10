​Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaapelował do wicepremiera Włoch Matteo Salviniego, by przyjechał do Donbasu i zobaczył, jakie "piekło" wywołała tam Rosja Władimira Putina. To reakcja na to, że Salvini popiera prezydenta Rosji i aneksję Krymu.

