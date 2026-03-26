Pastor Mark Burns, jeden z duchowych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, ogłosił, że amerykański przywódca jest bliski zakończenia wojny z Iranem. Podkreślił też, że już wkrótce dojdzie do porozumienia między Rosją a Ukrainą.

Pastor Mark Burns, znany w Stanach Zjednoczonych duchowny i doradca prezydenta Donalda Trumpa, podczas konferencji konserwatystów CPAC podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wojny w Ukrainie. Jak przyznał, jego wcześniejsze poglądy były kształtowane przez propagandę, która przedstawiała Ukraińców w negatywnym świetle. Dopiero osobista wizyta w tym kraju i rozmowy z przedstawicielami władz oraz duchowieństwa pozwoliły mu zrozumieć, jak bardzo mylne były te przekonania.

Burns podkreślił, że Ukraina jest krajem, w którym panuje duża swoboda religijna, a wspieranie jej w walce z rosyjską agresją jest zgodne z amerykańską doktryną "America First". Jego zdaniem, brak wsparcia dla Kijowa może doprowadzić do rozszerzenia rosyjskiej ekspansji na inne kraje regionu, w tym Polskę i państwa bałtyckie, co grozi wybuchem trzeciej wojny światowej.

Jeśli nie będziemy wspierać Ukrainy, Rosja przy użyciu wszelkich środków przejmie Kijów, a później pójdzie na Polskę. Przejmie resztę Gruzji, kraje bałtyckie. To trzecia wojna światowa. Więc musimy zapewnić, że ukraińskie wojsko będzie miało wszystko, czego potrzebuje - powiedział Burns.

Trump: Pokój na Ukrainie coraz bliżej?

Według pastora Burnsa Donald Trump jest przekonany, że porozumienie między Rosją a Ukrainą jest na wyciągnięcie ręki. Prezydent USA miał przekazać swojemu doradcy, iż obecnie konieczne jest zorganizowanie spotkania między Władimirem Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Burns opowiada się za zawieszeniem broni i długoterminowymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Jednak rzeczywistość polityczna jest bardziej skomplikowana. Prezydent Zełenski ostrzegł, że warunkiem gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA miałoby być przekazanie Rosji całego Donbasu, co jego zdaniem zagraża nie tylko Ukrainie, ale i całej Europie.

Konflikt z Iranem

Pastor Burns odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, twierdząc, że wojna z Iranem wkrótce się zakończy. Jego zdaniem, Stany Zjednoczone mają pełną kontrolę nad przebiegiem konfliktu i nie potrzebują wsparcia sojuszników z NATO. Burns zapewnia, że amerykańska armia jest w stanie samodzielnie zagwarantować bezpieczeństwo i działa z chirurgiczną precyzją, unikając niepotrzebnych ofiar.

W ostatnich dniach Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o "bardzo dobrych i produktywnych" rozmowach z Iranem na temat zakończenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Jednak władze Iranu stanowczo zaprzeczyły, jakoby jakiekolwiek negocjacje miały miejsce, a szef irańskiej dyplomacji zadeklarował kontynuację walki z USA i Izraelem.

Pastor Burns podkreślił, że sytuacja na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej jest ze sobą powiązana. Jego zdaniem, Rosja i Iran stanowią wspólne zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego, a Stany Zjednoczone nie pozwolą, by konflikt na Bliskim Wschodzie odwrócił uwagę od konieczności zakończenia wojny na Ukrainie.