"Czekamy na kolejny krok: potępienie zbiegów przed polskim wymiarem sprawiedliwości Romanowskiego i Ziobry, ukrytych u Orbana" - napisał na portalu X.

Sellin: Dobre relacje polsko-węgierskie są w polskim interesie narodowym

Te uściski, najpierw Orbana z Putinem, a później z Nawrockim źle by wyglądały wobec społeczeństwa, które jest skrajnie antyrosyjskie, bo opowiada się przeciwko wojnie, mordowaniu - mówił reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi europoseł KO Michał Szczerba. Jak przyznał, decyzja Nawrockiego jest dobra. Sugerował też, że powinien on się skupić na budowaniu relacji polsko-amerykańskich.

Szczerba nazwał Viktora Orbana "koniem trojańskim Putina". Jak stwierdził, reprezentuje on interesy Moskwy w Unii Europejskiej.

Poseł Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że decyzja Karola Nawrockiego to ważny gest. Ale przypomina, że relacje polsko-węgierskie są wciąż istotne dla Polski.

Dobre relacje polsko-węgierskie są w polskim interesie narodowym. Czasami jest jakaś różnica zdań. W sprawie oceny przyczyn, sposobów rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej ta różnica zdań między Polską a Węgrami istnieje - podkreślał były wiceminister kultury.

Bosak: Trudno powiedzieć, czemu ten sygnał ma służyć

Krytycznie ruch prezydenta oceniał w Polsat News Krzysztof Bosak z Konfederacji. Mnie się cała sytuacja nie podoba w tym sensie, że stosunki z Węgrami utrzymywać będziemy ze względu na Grupę Wyszehradzką, sąsiedztwo. Trudno powiedzieć, czemu ten sygnał ma służyć - stwierdził.

Orban nie będzie izolowany na arenie europejskiej bardziej niż jest obecnie, ale Nawrocki i duża część polskiej prawicy jest dokładnie w tym samym koszyczku z perspektywy eurokratów. Publiczne sprzedawanie sobie prztyczków w nosy, publiczne podkreślanie tego nie wydaje się ruchem na poprawę naszej sytuacji międzynarodowej, ale ruchem na poprawę odbioru wewnętrznego - dodał wicemarszałek Sejmu.



Prezydent Karol Nawrocki leci na Węgry w środę. Weźmie udział w szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz poinformował, że Nawrocki "wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej".