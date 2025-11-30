"Prezydent dał kosza Orbanowi" - w ten sposób minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował decyzję Karola Nawrockiego, który zrezygnował z przyszłotygodniowego spotkania z szefem węgierskiego rządu. To reakcja na wizytę Viktora Orbana w Moskwie i rozmowy z Władimirem Putinem. Co ciekawe, za najnowszą decyzję prezydenta Nawrockiego chwalą nawet zazwyczaj krytyczni wobec niego przedstawiciele koalicji rządzącej.

Wpis szefa polskiego MSZ dotyczący decyzji prezydenta Karola Nawrockiego utrzymany jest w dość ironicznym tonie. 

"Prezydent dał kosza Orbanowi, ciekawe. Jeszcze parę miesięcy i może zorientują się, że ci, którzy nienawidzą Unii Europejskiej i Ukrainy, przeważnie kochają Putina" - napisał Radosław Sikorski. 

Również posłanka Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej pozwoliła sobie na wbicie szpili następcy Andrzeja Dudy. 

"Orban musiał pojechać do Putina, żeby w końcu zrozumieli, kto po której stronie stoi. Przypominam, że Orban stoi też po stronie polskich uciekinierów z PiS. Przypadek?" - napisała na portalu X. 

Do sprawy przebywających na Węgrzech posłów Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry nawiązał również inny europoseł KO - Krzysztof Brejza. 

"PKN postanowił "ograniczyć" wizytę w Budapeszcie do rozmów z prezydentem Węgier, a odwołał spotkanie z Orbanem. Oficjalnie: z powodu wizyty Orbana u Putina" - stwierdził. 

"Czekamy na kolejny krok: potępienie zbiegów przed polskim wymiarem sprawiedliwości Romanowskiego i Ziobry, ukrytych u Orbana" - napisał na portalu X. 

Sellin: Dobre relacje polsko-węgierskie są w polskim interesie narodowym

Te uściski, najpierw Orbana z Putinem, a później z Nawrockim źle by wyglądały wobec społeczeństwa, które jest skrajnie antyrosyjskie, bo opowiada się przeciwko wojnie, mordowaniu - mówił reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi europoseł KO Michał Szczerba. Jak przyznał, decyzja Nawrockiego jest dobra. Sugerował też, że powinien on się skupić na budowaniu relacji polsko-amerykańskich. 

Szczerba nazwał Viktora Orbana "koniem trojańskim Putina". Jak stwierdził, reprezentuje on interesy Moskwy w Unii Europejskiej. 

Poseł Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że decyzja Karola Nawrockiego to ważny gest. Ale przypomina, że relacje polsko-węgierskie są wciąż istotne dla Polski.

Dobre relacje polsko-węgierskie są w polskim interesie narodowym. Czasami jest jakaś różnica zdań. W sprawie oceny przyczyn, sposobów rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej ta różnica zdań między Polską a Węgrami istnieje - podkreślał były wiceminister kultury. 

Bosak: Trudno powiedzieć, czemu ten sygnał ma służyć

Krytycznie ruch prezydenta oceniał w Polsat News Krzysztof Bosak z Konfederacji. Mnie się cała sytuacja nie podoba w tym sensie, że stosunki z Węgrami utrzymywać będziemy ze względu na Grupę Wyszehradzką, sąsiedztwo. Trudno powiedzieć, czemu ten sygnał ma służyć - stwierdził. 

Orban nie będzie izolowany na arenie europejskiej bardziej niż jest obecnie, ale Nawrocki i duża część polskiej prawicy jest dokładnie w tym samym koszyczku z perspektywy eurokratów. Publiczne sprzedawanie sobie prztyczków w nosy, publiczne podkreślanie tego nie wydaje się ruchem na poprawę naszej sytuacji międzynarodowej, ale ruchem na poprawę odbioru wewnętrznego - dodał wicemarszałek Sejmu. 

Prezydent Karol Nawrocki leci na Węgry w środę. Weźmie udział w szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz poinformował, że Nawrocki "wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej". 

