"Prezydent dał kosza Orbanowi" - w ten sposób minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował decyzję Karola Nawrockiego, który zrezygnował z przyszłotygodniowego spotkania z szefem węgierskiego rządu. To reakcja na wizytę Viktora Orbana w Moskwie i rozmowy z Władimirem Putinem. Co ciekawe, za najnowszą decyzję prezydenta Nawrockiego chwalą nawet zazwyczaj krytyczni wobec niego przedstawiciele koalicji rządzącej.
Wpis szefa polskiego MSZ dotyczący decyzji prezydenta Karola Nawrockiego utrzymany jest w dość ironicznym tonie.
"Prezydent dał kosza Orbanowi, ciekawe. Jeszcze parę miesięcy i może zorientują się, że ci, którzy nienawidzą Unii Europejskiej i Ukrainy, przeważnie kochają Putina" - napisał Radosław Sikorski.