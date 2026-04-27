Mężczyzna podejrzany o oddanie strzałów w czasie sobotniej gali korespondentów z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa usłyszał zarzut próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych - podała agencja Reutera. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Mężczyźnie postawiono też dwa zarzuty dotyczące broni palnej.

Podejrzany, 31-letni Cole Allen, tymczasowo pozostanie w areszcie.

Strzały w Hiltonie

Podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie w sobotę wieczorem doszło do strzelaniny.

Niedługo po rozpoczęciu gali korespondentów akredytowanych przy Białym Domu, podczas której miał wystąpić prezydent, słychać było strzały. Trump, który przebywał na scenie, został ewakuowany. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo przez telewizje.

Oprócz członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marca Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, na sali było kilkuset dziennikarzy i polityków. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.

Później na konferencji prasowej prezydent USA powiedział, że napastnik był uzbrojony w wiele sztuk broni. Według policji mężczyzna miał przy sobie strzelbę, pistolet i noże; najpewniej działał w pojedynkę. Trafił do szpitala na badania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzany był gościem hotelu, w którym zorganizowano doroczną kolację.

Podczas próby przedarcia się przez kordon ochroniarzy napastnik oddał strzał, w wyniku czego niegroźnie ranny został jeden z agentów Secret Service. Trump powiadomił, że stan zdrowia funkcjonariusza jest dobry.

Atak w Waszyngtonie potępili politycy Partii Republikańskiej i Demokratycznej. Wyrazili przy tym radość, że zdarzenie zakończyło się bez ofiar śmiertelnych.

Zamierzał zabić prezydenta i członków administracji Trumpa?

Kilka godzin po tych wydarzeniach p.o. prokuratora generalnego USA Todd Blanche powiedział w wywiadzie dla telewizji NBC News, że napastnik prawdopodobnie zamierzał zabić członków administracji Trumpa i samego prezydenta. Zaznaczył jednak, że są to wstępne przypuszczenia i że śledczy wciąż badają motyw niedoszłego zamachowca. Zapowiedział, że ustalenie motywu może zająć kilka dni.

Blanche potwierdził w ten sposób rzekome słowa napastnika, który według stacji CNN po zatrzymaniu powiedział, że jego celem byli przedstawiciele administracji Trumpa.

