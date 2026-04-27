Rosja zamierza wspierać Iran w obliczu narastających napięć na Bliskim Wschodzie. Podczas spotkania z szefem irańskiej dyplomacji w Petersburgu prezydent Rosji Władimir Putin nie tylko pochwalił Teheran za "heroiczną walkę o niezależność", ale też zadeklarował, że Moskwa zrobi wszystko, by pomóc Iranowi i całemu regionowi w osiągnięciu pokoju.

Abbas Aragczi i Władimir Putin

Władimir Putin, podczas rozmów z szefem MSZ Iranu Abbasem Aragczim, nie szczędził słów uznania dla narodu irańskiego, który - jak podkreślił - "odważnie i heroicznie walczy o swoją niezależność i suwerenność" mimo presji ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Prezydent Rosji zapewnił, że Moskwa nie pozostanie bierna wobec sytuacji w regionie. Z naszej strony zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu oraz wszystkich narodów regionu, by jak najszybciej osiągnąć pokój - zadeklarował Putin, cytowany przez agencję Reutera.

Rosja już wcześniej proponowała mediację w celu przywrócenia stabilności na Bliskim Wschodzie po rozpoczętych 28 lutego atakach USA i Izraela na Iran. Moskwa oferowała nawet przechowywanie irańskiego wzbogaconego uranu jako element deeskalacji napięć, jednak propozycja ta została odrzucona przez Waszyngton.

Spotkanie w bibliotece prezydenckiej w Petersburgu miało również wymiar symboliczny. Putin przekazał, że otrzymał wiadomość od nowego najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, i poprosił Aragcziego o przekazanie, że Rosja zamierza kontynuować strategiczne partnerstwo z Teheranem.

20-letnie porozumienie

Współpraca obu krajów nabrała tempa po podpisaniu w 2025 roku 20-letniego porozumienia. Rosja buduje obecnie dwa nowe bloki jądrowe w irańskiej elektrowni w Buszehrze, a Iran dostarcza Moskwie drony Shahed, które wykorzystywane są w wojnie przeciwko Ukrainie. Produkcja tych dronów została także uruchomiona na terytorium Rosji.

Abbas Aragczi nie krył wdzięczności za wsparcie ze strony Kremla. Pokazaliśmy wszystkim, że Iran ma dobrych przyjaciół i sojuszników, takich jak Federacja Rosyjska, którzy stoją przy nim właśnie w trudnych momentach - powiedział szef irańskiej dyplomacji.

Rosja dostarcza Teheranowi dane satelitarne i wywiadowcze, które pomagają siłom irańskim w atakowaniu celów amerykańskich i ich partnerów w regionie.