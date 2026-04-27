W poniedziałek późnym wieczorem w mieście Bekasi, przylegającym do stolicy Indonezji, Dżakarty, doszło do zderzenia dwóch pociągów. Co najmniej dwie osoby zginęły.

Na stację Bekasi przyjechało co najmniej 20 karetek pogotowia

Do katastrofy kolejowej doszło na stacji Bekasi Timur. Pociąg podmiejski KRL został uderzony przez pociąg dalekobieżny Jawa.

Franata Wibowo, rzeczniczka operatora lokalnego pociągu, powiedziała telewizji Kompas, że zginęły co najmniej dwie osoby. Agencji Reutera na razie nie udało się potwierdzić liczby ofiar śmiertelnych.

Robimy co w naszej mocy, aby jak najszybciej ewakuować ofiary do najbliższych szpitali. Dwie ofiary zostały uznane za zmarłe w szpitalach - powiedziała Franata.

Na stację Bekasi przyjechało co najmniej 20 karetek pogotowia - poinformowali świadkowie, cytowany przez Reutersa. Lokalne media donoszą o wielu osobach rannych.