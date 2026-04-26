Arapaima, jedna z największych słodkowodnych ryb świata, rozprzestrzenia się poza Amazonię i stanowi poważne zagrożenie dla brazylijskich ekosystemów. Biolodzy alarmują, że żarłoczny drapieżnik niszczy lokalne gatunki i zaburza równowagę biologiczną w kolejnych regionach kraju.

Arapaima może osiągnąć ponad dwa metry

Arapaima, osiągająca ponad 2 metry długości, rozprzestrzenia się poza Amazonkę i zagraża lokalnym gatunkom w brazylijskich rzekach.

Biolodzy potwierdzili obecność tej ryby już w pięciu stanach poza jej naturalnym środowiskiem.

Brak naturalnych drapieżników i żarłoczność arapaimy mogą doprowadzić do poważnych strat w bioróżnorodności i gospodarce rybackiej.

W brazylijskich rzekach pojawił się nowy, nieproszony gość. Arapaima, znana również jako piraruku, to jedna z największych słodkowodnych ryb na świecie. Dotychczas występowała głównie w Amazonii, jednak obecnie biolodzy alarmują, że ryba ta rozprzestrzenia się na kolejne regiony kraju. Jej obecność została potwierdzona już w pięciu stanach poza Amazonasem: Bahia, Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso oraz Mato Grosso do Sul.

Szybka ekspansja poza Amazonię

Według naukowców z uniwersytetu UNESP w Sao Paulo, populacja arapaimy znacząco wzrosła w ostatnich latach. Sytuacja stała się szczególnie alarmująca od 2022 roku, kiedy to nasiliła się obecność arapaimy w brazylijskich rzekach poza jej naturalnym habitatem. Ryba ta osiąga ponad 2 metry długości i waży nawet kilkaset kilogramów. Jej rozprzestrzenianie się poza naturalne środowisko prowadzi do poważnych zaburzeń w lokalnych ekosystemach.

Zagrożenie dla lokalnych gatunków

Arapaima jest wyjątkowo żarłoczna - poluje na inne ryby, skorupiaki, a nawet płazy, gady i ptaki. Na nowych terenach skutecznie eliminuje konkurencję, w tym gatunki ważne dla lokalnego rybołówstwa. Biolożka Lidiane Franceschini podkreśla, że w wielu rzekach brakuje już naturalnych drapieżników, które mogłyby ograniczyć populację arapaimy. To sprawia, że ryba ta może bez przeszkód rozprzestrzeniać się i zagrażać kolejnym gatunkom endemicznym.

Skutki dla ekosystemu i gospodarki

Obecność arapaimy poza jej naturalnym środowiskiem prowadzi do zaburzeń w ekosystemach i zagraża bioróżnorodności. Eksperci ostrzegają, że bez odpowiednich działań ochronnych, ryba ta może spowodować dalsze szkody dla brazylijskiej przyrody i gospodarki rybackiej. Zniszczenie lokalnych populacji ryb może mieć poważne konsekwencje dla rybaków i całych społeczności żyjących nad rzekami.

Potrzeba działań ochronnych

Biolodzy apelują o pilne wdrożenie działań mających na celu ograniczenie ekspansji arapaimy. Proponowane są m.in. kontrole połowów, monitoring populacji oraz edukacja lokalnych społeczności na temat zagrożeń związanych z obecnością tego drapieżnika. Tylko szybka reakcja może zapobiec dalszym stratom w brazylijskich ekosystemach wodnych.