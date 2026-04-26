Prezydent Karol Nawrocki stanowczo potępił atak, do którego doszło podczas gali korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie. Podczas wydarzenia w dramatycznych okolicznościach ewakuowano prezydenta USA Donalda Trumpa, pierwszą damę Melanię Trump, wiceprezydenta J.D. Vance’a oraz członków gabinetu. Sprawca został zatrzymany przez służby. Polski prezydent wyraził solidarność z amerykańskimi władzami i podkreślił znaczenie relacji polsko-amerykańskich.

W Waszyngtonie, podczas corocznej gali korespondentów Białego Domu, doszło do dramatycznych wydarzeń. W trakcie uroczystej kolacji, w której uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele amerykańskiej administracji, padły strzały . Służby natychmiast zareagowały, ewakuując prezydenta Donalda Trumpa, pierwszą damę Melanię Trump, wiceprezydenta J.D. Vance’a oraz innych członków gabinetu.

Według relacji świadków napastnik otworzył ogień w lobby hotelowym, gdzie odbywało się wydarzenie. Na miejscu szybko pojawiły się służby bezpieczeństwa, które zneutralizowały zagrożenie i zatrzymały sprawcę.

Sprawca zatrzymany przez służby

Napastnik został zidentyfikowany jako 31-letni Cole Thomas Allen, mieszkaniec Torrance w aglomeracji Los Angeles . Według informacji przekazanych przez amerykańskie media był uzbrojony w strzelbę, pistolet oraz posiadał przy sobie wiele noży. Dzięki szybkiej interwencji Secret Service oraz innych służb, udało się zapobiec tragedii na większą skalę.

Cole Thomas Allen został zatrzymany i przewieziony do aresztu. W najbliższy poniedziałek ma usłyszeć zarzuty związane z atakiem na uczestników gali, w tym na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Stanowcza reakcja prezydenta Karola Nawrockiego

W obliczu tych dramatycznych wydarzeń prezydent Polski Karol Nawrocki wyraził głębokie zaniepokojenie i solidarność z amerykańskim przywódcą. W swoim oświadczeniu podkreślił, że takie akty przemocy godzą w fundamenty państwa i demokracji. "Wyrażam solidarność z Prezydentem USA oraz wszystkimi uczestnikami wydarzenia, których życie i zdrowie mogło być zagrożone" - napisał prezydent Nawrocki na platformie X.