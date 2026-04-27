Ponad 250 milionów złotych zebrano podczas transmisji Łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters, której podopiecznymi są dzieci chorujące na nowotwory. Jednak nie tylko pieniądze są efektem akcji youtubera. Fundacja DKMS ogłosiła, że dzięki mobilizacji internatów ich baza powiększyła się o ponad 36 tysięcy potencjalnych dawców szpiku.

Zbiórka influencera Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters na pomoc dzieciom z rakiem prowadzona była na żywo od 17 kwietnia i zakończyła się w niedzielę 26 kwietnia o godz. 21:37. Zebrano rekordową kwotę - ponad 251 mln zł.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Podczas 9-dniowej transmisji w akcję zaangażowało się wielu polskich celebrytów, m.in. Doda, Katarzyna Nosowska, Maffashion, Aleksandra Domańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski, Maciej Musiał, Cezary Pazura, Young Leosia, Roksana Węgiel, Sanah, Martyna Wojciechowska czy Małgorzata Kożuchowska.

Nie tylko pieniądze

Podczas transmisji apelowano o wsparcie osób chorujących na nowotwory i nie tylko zebrane pieniądze stały się efektem akcji Łatwoganga. Fundacja DKMS odnotowała rekordowy wzrost potencjalnych dawców szpiku.

"Na środkach finansowych się jednak nie skończyło, ponieważ dzięki apelom o rejestrację, między innymi Bedoesa i Łatwoganga, które wybrzmiały podczas streamingu, swoje pakiety rejestracyjne przez weekend zamówiło ponad 36 tysięcy nowych osób, z czego przeszło 25 tysięcy w ostatni, finałowy dzień streamu" - napisała fundacja na swoim profilu na Facebooku.

"Obudziliśmy się dziś w zupełnie nowej rzeczywistości, bo takiego rezultatu w historii Fundacji DKMS jeszcze nie było, a licznik pięknych osób, które są gotowe do pomocy nadal się kręci" - dodano.

Jeszcze przed zakończeniem zbiórki fundacja dziękowała za rejestracje, wówczas było to 18 tysięcy osób.