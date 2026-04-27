Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola poinformowała o wpłynięciu wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości, Mariuszowi Kamińskiemu. Sprawa dotyczy działań Kamińskiego z lat 2007-2009, kiedy kierował Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Mariusz Kamiński / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wniosek o uchylenie immunitetu Kamińskiemu złożył 31 marca prokurator generalny Waldemar Żurek. Dotyczy on śledztwa w sprawie tzw. "założonej tezy", według której Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy mieli kupić dom w Kazimierzu Dolnym na podstawioną osobę. To właśnie te działania CBA z czasów kierowania nim przez Mariusza Kamińskiego stały się przedmiotem zainteresowania organów ścigania.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez Kamińskiego poprzez zarządzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej. Śledztwo jest kolejną odsłoną głośnej przed laty sprawy "willi w Kazimierzu" i początków CBA, funkcjonującego od 2006 r. Kamiński był pierwszym szefem Biura.

Właściwe organy Polski zwróciły się do mnie o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu - powiedziała dziś Metsola, otwierając czterodniowe posiedzenie PE w Strasburgu.

Wniosek został skierowany do komisji ds. prawnych JURI, która zajmie się jego analizą i przygotuje odpowiednie sprawozdanie. Procedura nie jest ograniczona żadnym terminem, a prace komisji mogą potrwać nawet kilka miesięcy. Dopiero po ich zakończeniu sprawa trafi pod głosowanie całego Europarlamentu, gdzie decyzja zapadnie zwykłą większością głosów.

Będzie to drugi wniosek o uchylenie immunitetu Kamińskiemu, którym zajmie się PE.

W kwietniu 2025 r. europarlament uchylił immunitet jemu, a także europosłowi PiS Maciejowi Wąsikowi - zastępcy Kamińskiego w czasach, gdy ten był szefem CBA (2006-2009), a także wiceszefem MSWiA w latach, gdy resortem kierował Kamiński (2019-2023). Wniosek dotyczył postępowania w sprawie niezastosowania się przez Kamińskiego i Wąsika do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2023 r., który orzekł wobec nich pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych i karę dwóch lat pozbawienia wolności.



Warto przypomnieć, że uchylenie immunitetu europosła nie jest równoznaczne z uznaniem go za winnego. To jedynie otwarcie drogi do prowadzenia postępowania przez krajowe organy sądowe. Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.

We wtorek głosowania ws. 4 europosłów

Metsola poinformowała także, że Parlament Europejski zagłosuje we wtorek nad uchyleniem immunitetu europosłom PiS Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi.

W zeszły czwartek za uchyleniem immunitetów czterech polskich europosłów opowiedziała się komisja prawna PE.

W przypadku europosła Jakiego chodzi o postępowanie karne i prywatny akt oskarżenia złożony przez sędziego Igora Tuleyę.

W przypadku Obajtka - o jego działania jako prezesa Orlenu dotyczące blokowania dystrybucji na stacjach tej spółki tygodnika "NIE" za okładkę z papieżem Janem Pawłem II.

Immunitet Brauna, reprezentującego w PE Konfederację Korony Polskiej, ma zostać uchylony po raz czwarty. Tym razem chodzi o blokowanie drogi dojazdowej w Jedwabnem 10 lipca 2025 r. podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej.

W sprawie europosła Konfederacji Buczka chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.

