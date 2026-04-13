Donald Tusk nie kryje swojej radości ze zwycięstwa opozycji w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. W drugim wpisie na platformie X dotyczących tego wydarzenia pokazał fragment rozmowy telefonicznej z prawdopodobnym nowym premierem Węgier Peterem Magyarem. Zdradził też na jakie tematy rozmawiali.

  • Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

"Witajcie z powrotem w Europie" - taki wpis dołączył do nagrania fragmentu rozmowy z Peterem Magyarem Donald Tusk. W trakcie filmiku słyszymy jak polski premier wita się z prawdopodobnym nowym szefem węgierskiego rządu i dzieli się radością ze zwycięstwa opozycji.

Jestem taki szczęśliwy. Myślę, że jestem nawet bardziej szczęśliwy niż ty, wiesz? - mówi Tusk na opublikowanym nagraniu.

Polski premier rozmawiał z Magyarem w trakcie oficjalnej wizyty w Korei Południowej. Właśnie tam udzielił też szerszego komentarza na temat telefonu do lidera partii TISZA i wyborów na Węgrzech.

Chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako pierwszą swoją wizytę z dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe - powiedział szef polskiego rządu.

"Nie jesteśmy skazani na rządy skorumpowane i autorytarne"

TISZA, może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie - wynika ze wstępnych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu niemal 99 proc. głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Wszyscy się obawiali, że jest taki trend (...) autorytarnych skorumpowanych reżimów. Nie, tak nie jest. Najpierw Warszawa, później Bukareszt, Kiszyniów, teraz Budapeszt. Cieszę się, że ta część Europy pokazuje, że nie jesteśmy skazani na rządy skorumpowane i autorytarne, bo rząd Victora Orbana niestety takim się stał po wielu latach rządów - oświadczył polski premier, dodając, że przeciwko Magyarowi i jego partii sprzysięgły się "wszystkie możliwe moce, włącznie z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Premier Tusk przypomniał, że rząd Orbana blokował unijną pożyczkę dla Ukrainy. Jak podkreślił, zwycięstwo opozycyjnej partii TISZA i Petera Magyara będzie więc w tej kwestii przełomem i przyniesie praktyczne konsekwencje dla Kijowa.

Co ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim?

Szef polskiego rządu pytany, czy rozmawiał z Peterem Magyarem o politykach PiS i byłych ministrach - Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim, którym azylu na Węgrzech udzielił rząd premiera Orbana - ujawnił, że rozmawiał o nich jeszcze przed wyborami.

Mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom witam w Polsce - dodał Tusk.

Węgrzy wybierali w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Zobacz również: