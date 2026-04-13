Donald Tusk nie kryje swojej radości ze zwycięstwa opozycji w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. W drugim wpisie na platformie X dotyczących tego wydarzenia pokazał fragment rozmowy telefonicznej z prawdopodobnym nowym premierem Węgier Peterem Magyarem. Zdradził też na jakie tematy rozmawiali.
"Witajcie z powrotem w Europie" - taki wpis dołączył do nagrania fragmentu rozmowy z Peterem Magyarem Donald Tusk. W trakcie filmiku słyszymy jak polski premier wita się z prawdopodobnym nowym szefem węgierskiego rządu i dzieli się radością ze zwycięstwa opozycji.
Jestem taki szczęśliwy. Myślę, że jestem nawet bardziej szczęśliwy niż ty, wiesz? - mówi Tusk na opublikowanym nagraniu.