W najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistów doszło do znaczących zmian. Jannik Sinner po triumfie w Monte Carlo wyprzedził Carlosa Alcaraza i objął prowadzenie w zestawieniu ATP. Hubert Hurkacz, przełamując złą passę, awansował aż o 11 miejsc.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Włoski tenisista Jannik Sinner został nowym liderem światowego rankingu ATP. Zmiana na szczycie nastąpiła po emocjonującym finale turnieju ATP 1000 w Monte Carlo, gdzie Sinner pokonał dotychczasowego lidera, Carlosa Alcaraza. Spotkanie miało ogromną stawkę - nie tylko tytuł prestiżowego turnieju, ale także pierwsze miejsce w światowym zestawieniu. 24-letni Sinner triumfował 7:6 (7-5), 6:3 . Włoch prezentuje znakomitą formę w ostatnich tygodniach. W tym sezonie wygrał już trzy turnieje rangi Masters 1000 - w Indian Wells, Miami oraz właśnie w Monte Carlo. Dzięki tym sukcesom Sinner rozpoczął swój 67. tydzień na pozycji lidera światowego tenisa, wyprzedzając Alcaraza o zaledwie 110 punktów.

Hurkacz przełamuje złą passę i awansuje

Dobre wieści napłynęły również dla polskich kibiców. Hubert Hurkacz, który w ostatnich tygodniach zmagał się z serią siedmiu porażek z rzędu, w Monte Carlo zdołał przełamać złą passę i dotarł aż do 1/8 finału. Ten wynik pozwolił mu awansować w rankingu aż o 11 pozycji - z 74. na 63. miejsce. To znaczący krok w górę, który daje nadzieję na dalsze sukcesy w nadchodzących turniejach.

Zmiany w czołówce rankingu ATP

Oprócz zmiany lidera, w czołówce rankingu ATP doszło do kilku istotnych roszad. Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime awansował z siódmego na najwyższe w karierze piąte miejsce. Amerykanin Ben Shelton przesunął się z ósmej na szóstą pozycję, natomiast Australijczyk Alex de Minaur spadł z szóstej na siódmą. Taylor Fritz z USA awansował na ósme miejsce, a Włoch Lorenzo Musetti zanotował największy spadek wśród czołowych zawodników - z piątej na dziewiątą lokatę.

O ile Hubert Hurkacz zanotował wyraźny progres, o tyle Kamil Majchrzak nie może zaliczyć ostatniego tygodnia do udanych. Z powodu kontuzji kolana nie wziął udziału w żadnym turnieju, co poskutkowało spadkiem z 60. na 72. miejsce w rankingu ATP.

Aktualna czołówka rankingu ATP (stan na 13 kwietnia 2026):

1. Jannik Sinner (Włochy) - 13 350 pkt

2. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 13 240 pkt

3. Alexander Zverev (Niemcy) - 5 555 pkt

4. Novak Djoković (Serbia) - 4 710 pkt

5. Felix Auger-Aliassime (Kanada) - 4 100 pkt

6. Ben Shelton (USA) - 3 900 pkt

7. Alex de Minaur (Australia) - 3 895 pkt

8. Taylor Fritz (USA) - 3 870 pkt

9. Lorenzo Musetti (Włochy) - 3 625 pkt

10. Daniił Miedwiediew (Rosja) - 3 560 pkt

63. Hubert Hurkacz (Polska) - 845 pkt

72. Kamil Majchrzak (Polska) - 767 pkt