W Małopolsce rozpoczęła się budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Niemal 3,8-kilometrowy obiekt powstanie pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka w ramach strategicznej inwestycji Podłęże - Piekiełko. Za drążenie tunelu odpowiada nowoczesna maszyna TBM, a cały projekt ma usprawnić transport kolejowy w południowej Polsce.

Budowa tunelu kolejowego na trasie Chabówka-Nowy Sącz w Męcinie / Grzegorz Momot / PAP

Nowoczesna technologia w służbie kolei

Tunel o długości 3,75 km wydrąży sprowadzona z Chin maszyna TBM (tunnel boring machine), ważąca ponad 2,5 tys. ton. Główna tąpiąca głowica o średnicy 11 metrów składa się z pięciu segmentów i waży łącznie 245 ton. Oprócz niej na placu budowy pracować będzie mniejsza maszyna TBM, która wydrąży tunel ewakuacyjny.

Według założeń budowa tunelu potrwa około 10 miesięcy. Inwestycja stanowi kluczowy element modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowego odcinka Podłęże - Tymbark - Mszana Dolna.

Kolejowa rewolucja w Małopolsce

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że projekt Podłęże - Piekiełko to największa inwestycja kolejowa w południowej Polsce. Dzięki temu, że udało się pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, możemy wreszcie zrealizować ten historyczny projekt - zaznaczył minister.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że inwestycja ma znaczenie nie tylko dla transportu cywilnego, ale także dla bezpieczeństwa kraju. To strategiczna inwestycja ze względu na mobilność militarną i łatwość przemieszczania wojsk sojuszniczych oraz sprzętu - dodał.

Dzięki budowie tunelu i modernizacji trasy czas przejazdu pociągiem z Limanowej do Nowego Sącza skróci się do 20 minut, a z Nowego Sącza do Krakowa - do godziny.

Wielka inwestycja za miliardy

Koszt samego tunelu wynosi ponad 750 mln zł, a cała modernizacja odcinka Limanowa - bocznica Klęczany pochłonie 1,9 mld zł. Projekt Podłęże - Piekiełko, o wartości 12 mld zł, będzie finansowany z Krajowego Planu Odbudowy oraz Krajowego Programu Kolejowego. Jego realizacja zakończy się w 2029 roku.

Po zakończeniu prac najszybsze pociągi przejadą trasę Kraków - Nowy Sącz w około 60 minut, a podróż do Zakopanego skróci się do 90 minut. Prace trwają już na innych odcinkach, m.in. Limanowa - Nowy Sącz oraz Chabówka - Rabka Zaryte. W toku są również przetargi na kolejne fragmenty trasy.

Budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce to kluczowy krok ku nowoczesnej kolei w Małopolsce, skracającej czas podróży i zwiększającej bezpieczeństwo transportu.